¤â¤··ÝÇ½¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡Ä¡£¡Ö¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ1°Ì¤Ï½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¡¢½÷À1°Ì¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃËÀÉôÌç¤Î¾å°Ì¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Ç°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉ¼¿ô¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¡Ê104É¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¡Ê84É¼¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡£3°Ì¤ÏÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¡Ê79É¼¡Ë¡¢4°Ì¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¡Ê69É¼¡Ë¡¢5°Ì¤ÏÆüÂ¼Í¦µª¤µ¤ó¡Ê37É¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡1°Ì¡¡½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¡104É¼
¡¦ÊªÃÎ¤ê¤À¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ°Î¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤òÂô»³ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¼Ö¤Î¹½Â¤¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¡£¡Ê70Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡2°Ì¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡84É¼
¡¦ÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£¡Ê10Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦½ÂÂÚ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÂà¶þ¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡3°Ì¡¡ÂçÀôÍÎ¡¡79É¼
¡¦¥é¥¸¥ª¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤°¤À¤°¤À¤Ç³Ú¤·¤¤Î¹¤ò°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦µ¤¤â¤½¤ì¤Û¤É»È¤ï¤º¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯Î¹¤¬½ÐÍè¤½¤¦¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡4°Ì¡¡¥¿¥â¥ê¡¡69É¼
¡¦ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤½¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Çî³Ø¤½¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦µ¤¸¯¤¤¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤Î¹Ï©¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡5°Ì¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¡¡37É¼
¡¦³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤ò¤á¤°¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦±¿Å¾¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥È¥Ã¥×5¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎÀ¤äÌÌÇò¤µ¤ò¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ÎÆ±¾è¼Ô¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢1°Ì¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡Ê54É¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¡Ê50É¼¡Ë¡¢3°Ì¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¡Ê44É¼¡Ë¡¢4°ÌËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê39É¼¡Ë¡¢5°ÌµÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¡Ê38É¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡1°Ì¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡54É¼
¡¦°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦Ê·°Ïµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤½¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Âç¿Í¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ°Õ³°¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡2°Ì¡¡¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¡50É¼
¡¦ÏÃ¤â¾å¼ê¤¯Í¥¤·¤¯¤Æµ¤¸¯¤¤²°¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤½¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦°ìÈÌÅª¤ÊÀ¤´ÖÏÃ¤âÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¤Ç¤¤½¤¦¡£µ¤¤¬Íø¤¤½¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦µ¤¤òÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡3°Ì¡¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡44É¼
¡¦³Ú¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤¿Í¤ËÎÙ¤ê¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦º£¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¢¡4°Ì¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¡39É¼
¡¦Èþ¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦±¿Å¾¤¬¤¦¤Þ¤½¤¦¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦ÁÇÅ¨¤ÊÅ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¢¡5°Ì¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡38É¼
¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦Æ±¤¸µþÅÔ½Ð¿È¤ÇÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µþÅÔÊÛ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¦¼Ö¤ÎCM¤Ë½Ð¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¥È¥Ã¥×5¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤äÌþ¤ä¤·¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¡¢¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥´¡¼¤Ë¤è¤ëÄ´ºº