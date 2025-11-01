【おうし座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人間関係で、少し迷いや不安を感じる場面があるかもしれません。その揺らぎは、ちょっとした誤解や、すれ違いが原因になっているようです。迷いが長引くと、他の不安まで引き寄せてしまうため、必要以上に気にしすぎないことが大切です。
今月は、一つひとつの関係に丁寧に向き合うことで、心が落ち着いていきます。これまで築いてきた信頼やきずなが、あなたの迷いにそっと寄り添い、「大丈夫」と支えてくれるでしょう。誠実な言葉と穏やかな態度が、関係性を自然に整えてくれます。
＜開運もぐもぐ＞
誤解やすれ違いを防ぐには、“火のパワー”を使います。火は物事をはっきりと照らし、自分の意志や考えを明確に伝える力を持っています。おすすめは旬の「春菊」。春菊の苦味は火の味覚を象徴し、意志を強く示す助けになります。
春菊はさっと湯がき、黒ゴマ・砂糖・しょうゆで和える「春菊のゴマ和え」にするとよいでしょう。黒ゴマは“土のパワー”を持ち、「確実に」という意味を象徴します。春菊と黒ゴマを組み合わせることで、誤解なく、確実に思いを伝える力を高めてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
＜開運もぐもぐ＞
誤解やすれ違いを防ぐには、“火のパワー”を使います。火は物事をはっきりと照らし、自分の意志や考えを明確に伝える力を持っています。おすすめは旬の「春菊」。春菊の苦味は火の味覚を象徴し、意志を強く示す助けになります。
