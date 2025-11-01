¡Ú¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Û2025Ç¯11·î¤Î±¿Àª¡ª À¸ÅÄÌÜ¹ÀÈþ.¤Î¡Ö¤â¤°¤â¤°³«±¿Àê¤¤¡×
µ¤³ØÉ÷¿å´ÕÄê²È¡¦À¸ÅÄÌÜ¹ÀÈþ.¤Î¡Ö¤â¤°¤â¤°³«±¿Àê¤¤¡×¡£2025Ç¯11·î¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤È¿©É÷¿å¤«¤éÀê¤¤¤Þ¤¹¡£À±¤ÎÆ³¤¤òÃÎ¤ê¡¢º£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¡¼¥É¤ò¤â¤°¤â¤°¿©¤Ù¤Æ¹¬±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¡£
Êª»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤È¤¡£É½ÌÌÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö¤äÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°ì¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äÍ¥Àè½ç°Ì¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾Ç¤é¤ºÃúÇ«¤Ë¡Ö¤ä¤êÄ¾¤¹Í¦µ¤¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³«±¿¤â¤°¤â¤°¡ä
¾å¼ê¤Ë¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÅÚ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥°¥í¤ÎÀÖ¿È¡×¡£¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥Þ¥°¥í¤ÎÀÖ¿È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¡Ö½Å¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤â¡¢ÅÚ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¶¯¤¤¿©ºà¤Û¤É¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥í¤Ï³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¿å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡É¤â¶¯¤¯¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Î¸å¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»ö±¿¤ò¹â¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ï¤µ¤Ó¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡È¶â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡É¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±¿µ¤¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§À¸ÅÄÌÜ¹ÀÈþ.¡Û
µ¤³ØÉ÷¿å´ÕÄê²È¡£¿´Íý³Ø¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£1998Ç¯¤«¤éÉ÷¿å»Õ¤Ë»Õ»ö¤·¡¢É÷¿å¡¢¶åÀ±¡¢Í´µ¤ºÎ¤ê¡ÊµÈÊý°ÌÈ½ÃÇ¡Ë¡¢µÈÆü¤ÎÁªÄê¡¢¼êÁê¡¦À«Ì¾È½ÃÇ¡¢²ÈÁê³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£¾å¤«¤é²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡×´ÕÄê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¡¢»¨»ï¤Ç¤Î¼¹É®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÅí¤Èñ»Ò¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¥Ê¥Ã¥¡¼¡£
(Ê¸:À¸ÅÄÌÜ¹ÀÈþ.)
