ハーレム出身のラッパー ビッグ・エルの新たな遺作アルバム『Harlem’s Finest: Return Of The King』が、Mass Appealからリリースされた。

本作は、Mass Appealが展開するキャンペーン“Legend Has It”の一環でもある。このキャンペーンにはスリック・リック、レイクウォン、ゴーストフェイス・キラー、モブ・ディープ、デ・ラ・ソウル、NAS＆DJプレミア、そしてビッグ・エルの全7組のアーティストがフィーチャーされる。

本作には、NASとのコラボ曲「u aint gotta chance」を収録。またジェイ・Z、マック・ミラー、ジョー・バドゥン、メソッド・マン、ジョーイ・バッドアス、コンダクター・ウィリアムス、ロード・フィネス、ショービズ、ノヴェル、エロール・ホールデン、ストレッチ＆ボビート、ロン・ブラウズ、ビート・ブッチャ、マクグラフ、パーティー・アーティといった多数のゲストラッパーやプロデューサーが参加する。

ビッグ・エルは、1999年にRoc-A-Fellaレコードとの契約発表を目前に控えた24歳で銃撃により他界。当時、彼はHIPHOP界で最も急速に台頭する新進スターの一人であり、込み入った言葉遊びとユーモア、ストリートライフを代弁するリリシストとして高い評価を得ていた。

1997年から死去するまでの間に、ビッグ・エルはTommy Boyレコードからリリース予定のアルバムをD.I.T.C.と共に制作。その後、Roc-A-Fellaレコードとの高額契約が流れてしまったため、録音された当時の音源の大半は、死後の2000年にRawkusレコードからリリースされたセカンドアルバム『The Big Picture』に用いられた。DJプレミアがエグゼクティブプロデューサーを務めた同アルバムには、DJプレミア、ピート・ロック、ロード・フィネス、ショービズ、ロン・ブラウズ、マイク・ヘロン、2パック、ファット・ジョー、クール・G・ラップ、グールー、ビッグ・ダディ・ケイン、サダト・X、レミー・マー、O.C.、そして彼のFlamboyantクルーらが参加。後にゴールドディスクに認定された。

本作は、ビッグ・エルの決定盤であり、ラストアルバムとなる。彼の遺族がエグゼクティブプロデューサーを務め、マイク“ヘロン”ヘラードとロイス5’9”がアソシエイトプロデューサーを担当。故マック・ミラーとの共演「Forever」は、ビッグ・エルとマック・ミラーの両者の遺産管理団体の協力によって実現した。

