ワールドシリーズは2勝3敗

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）

ドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨んだ。山本由伸投手が先発、大谷翔平投手が「1番・指名打者」で出場した負ければ終わりの一戦に、日本人からは“嬉しい悲鳴”があがっている。

24日（同25日）から開幕したワールドシリーズは第1戦をブルージェイズが制した。第2戦は山本由伸投手が9回1失点完投で勝利。ロサンゼルスに移動してからの第3戦は延長18回、6時間39分の死闘をフリーマンのサヨナラ弾でドジャースが勝っていた。第4〜5戦にドジャースは連敗し、シリーズ成績は2勝3敗で崖っぷちに追い込まれた。

第6戦は0-0の3回にウィル・スミス捕手の適時打とムーキー・ベッツ内野手の2点適時打でドジャースが先制した。しかしその直後に山本が1点を返された。山本はその後、ピンチを招きながらもゼロに抑え、6回5安打1失点の力投を見せている。

手に汗握る展開。日本では地上波NHKで放送されるなど抜群の注目度を誇っている。そしてちょうど3連休初日。休日の午前からドキドキするファンが続出しているようで「誰も今日家から出ないのでは説」「面白過ぎてやばい」「朝から最高だわ」「なんでこんなに面白いの」と興奮するファンが続出している。（Full-Count編集部）