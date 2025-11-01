松村北斗主演『秒速5センチメートル』が見せた実写の「正解」を紐解く アニメと異なり描かれた“余白”のストーリーの良さとは
全国公開中の映画『秒速5センチメートル』が、多くの人たちの心に刺さっている印象だ。同作はそもそも、2007年公開のアニメーション映画が始まりで、そちらにもファンが多く、筆者自身、アニメーション版のファンだったため、主演・松村北斗、監督・奥山由之、原作・新海誠という間違いのない布陣で公開されるのは情報解禁された当時から非常にうれしく思えた。しかし、その一方、アニメーション映画である一種の“正解”を叩き出しているがゆえ「原作ファンを満足させられるのか」と一抹の不安があったのも事実。結果的に、その不安は杞憂であったのだが、具体的に何がよかったのかを改めて紐解いていきたい。（文＝於ありさ） ※本記事はネタバレを含みます。ご注意ください。
【動画】山崎まさよしの劇中歌＆米津玄師の主題歌にのせ――『秒速5センチメートル』スペシャルメイキングムービー
■誰もが“知っている”物語の魔力
本作は、1991年の春、東京の小学校で出会った遠野貴樹と篠原明里の物語。転勤続きだった2人は孤独を埋めるかのように、お互いの存在を支えとして生きていき、この関係はきっと永遠に続くものと信じて止まなかった。
しかし、小学校卒業と同時に明里が引っ越すことに。そして中学1年の冬、貴樹もそれに続くかのように引っ越しが決まり、遠方に行く前にと、吹雪の夜に2人は栃木・岩舟で再会を果たしたのであった。その時に、雪の中に立つ桜の木の下で、2009年3月26日に同じ場所で再会することを約束する。
時は流れ、2008年。東京でシステムエンジニアとして働く貴樹は30歳を前にして、自分の一部が遠い時間に取り残されたままであることに気づき、明里もまた当時の思い出とともに静かに日常を生きている…といったストーリーだ。
お互いのことが大切でたまらない、しかし初恋と自覚するには早すぎる初恋未満の感情は、きっと全く同じ経験をしているわけではなくとも身に覚えのある人も多いはず。それゆえ、視聴者たちは“知っている”物語として本作を捉え、その虜になってしまうのだと分析する。
■松村北斗＆青木柚が表現する取り残された貴樹の内面
本作でキーとなるのは、やはり明里との思い出に取り残されている貴樹の存在だろう。まず、大人になった貴樹は仕事中の私語を“無駄話”と表現し、ただ淡々と目の前の仕事をこなすような人間になっていた。明里の前では、あんなにも自分の内側を見せていたのに、社会人になってからは「遠野さんのプライベートって謎だよね」と言われるような、職場になじみきれていない存在になっていたのだ。
そんな大人に成長した貴樹を演じたのが、SixTONESの松村北斗。「きっと本当の自分をわかってくれる存在は、この世界のどこかにいる」といつまでも明里を求めて、いつまでも前に進むことができない貴樹を演じる姿が印象的だった。
また、高校時代の貴樹を演じた青木柚の“いるはずのない”明里に想いを馳せている目線もなんとも切ない。栃木と鹿児島、距離にして約1500km。文通で近況を報告しあっていた自分を、吹雪の日、栃木・岩舟で再会した日に置いてきてしまっており、いつまでもあの日に心を巡らせる。自分がいるはずの場所は「ここではない」と信じてやまない表情は、地方出身で東京に出ることを夢に見て「きっと東京でなら、自分は輝けるはずだ」と思い込んでいた学生時代の筆者と重なった。
■アニメを補完する“余白”の描き方
アニメーション映画は、余白たっぷりで描かれていた同作。「あのとき、貴樹はどういうつもりだったのか」「貴樹が取り残されているのに対して、明里はどのような毎日を過ごしているのか」――アニメーション映画を見た後は、議論したくなる“描かれていない部分”について話すのがなんとも楽しかった。
それに対して、今回の実写版は、その余白の一部が埋められるように構成されている。しかし、この余白が個人的にはノイズになっていないし、納得感があるものがほとんどのように感じた。
特に物語の終盤、無駄話を嫌う貴樹の言葉に対する思いは胸をギュッと掴んで離さない優しい強さがある。このような感情になる、原作を保管してくれるシーン、そして音楽が作中に散りばめられているのだ。
また、幼少期のように近くにはいなくて、決して交わることのない貴樹と明里を繋ぐ音楽、天文手帳、新宿という街の存在も非常に納得感があった。
アニメーション映画のクライマックスは「結局これって…」と答えが分からずじまいだったが、今回の実写映画版では、1つのゴールのようなものが示されており、その描写から、決して近くにいることだけが答えではない“思い出の向き合い方の正解”のようなものを感じる。
私たちは思い出と向き合い、どのように毎日を生きるべきなのか。見た後にきっと自分の人生を前向きなものにしたいと思わされる作品だった。
■誰もが“知っている”物語の魔力
本作は、1991年の春、東京の小学校で出会った遠野貴樹と篠原明里の物語。転勤続きだった2人は孤独を埋めるかのように、お互いの存在を支えとして生きていき、この関係はきっと永遠に続くものと信じて止まなかった。
しかし、小学校卒業と同時に明里が引っ越すことに。そして中学1年の冬、貴樹もそれに続くかのように引っ越しが決まり、遠方に行く前にと、吹雪の夜に2人は栃木・岩舟で再会を果たしたのであった。その時に、雪の中に立つ桜の木の下で、2009年3月26日に同じ場所で再会することを約束する。
時は流れ、2008年。東京でシステムエンジニアとして働く貴樹は30歳を前にして、自分の一部が遠い時間に取り残されたままであることに気づき、明里もまた当時の思い出とともに静かに日常を生きている…といったストーリーだ。
お互いのことが大切でたまらない、しかし初恋と自覚するには早すぎる初恋未満の感情は、きっと全く同じ経験をしているわけではなくとも身に覚えのある人も多いはず。それゆえ、視聴者たちは“知っている”物語として本作を捉え、その虜になってしまうのだと分析する。
■松村北斗＆青木柚が表現する取り残された貴樹の内面
本作でキーとなるのは、やはり明里との思い出に取り残されている貴樹の存在だろう。まず、大人になった貴樹は仕事中の私語を“無駄話”と表現し、ただ淡々と目の前の仕事をこなすような人間になっていた。明里の前では、あんなにも自分の内側を見せていたのに、社会人になってからは「遠野さんのプライベートって謎だよね」と言われるような、職場になじみきれていない存在になっていたのだ。
そんな大人に成長した貴樹を演じたのが、SixTONESの松村北斗。「きっと本当の自分をわかってくれる存在は、この世界のどこかにいる」といつまでも明里を求めて、いつまでも前に進むことができない貴樹を演じる姿が印象的だった。
また、高校時代の貴樹を演じた青木柚の“いるはずのない”明里に想いを馳せている目線もなんとも切ない。栃木と鹿児島、距離にして約1500km。文通で近況を報告しあっていた自分を、吹雪の日、栃木・岩舟で再会した日に置いてきてしまっており、いつまでもあの日に心を巡らせる。自分がいるはずの場所は「ここではない」と信じてやまない表情は、地方出身で東京に出ることを夢に見て「きっと東京でなら、自分は輝けるはずだ」と思い込んでいた学生時代の筆者と重なった。
■アニメを補完する“余白”の描き方
アニメーション映画は、余白たっぷりで描かれていた同作。「あのとき、貴樹はどういうつもりだったのか」「貴樹が取り残されているのに対して、明里はどのような毎日を過ごしているのか」――アニメーション映画を見た後は、議論したくなる“描かれていない部分”について話すのがなんとも楽しかった。
それに対して、今回の実写版は、その余白の一部が埋められるように構成されている。しかし、この余白が個人的にはノイズになっていないし、納得感があるものがほとんどのように感じた。
特に物語の終盤、無駄話を嫌う貴樹の言葉に対する思いは胸をギュッと掴んで離さない優しい強さがある。このような感情になる、原作を保管してくれるシーン、そして音楽が作中に散りばめられているのだ。
また、幼少期のように近くにはいなくて、決して交わることのない貴樹と明里を繋ぐ音楽、天文手帳、新宿という街の存在も非常に納得感があった。
アニメーション映画のクライマックスは「結局これって…」と答えが分からずじまいだったが、今回の実写映画版では、1つのゴールのようなものが示されており、その描写から、決して近くにいることだけが答えではない“思い出の向き合い方の正解”のようなものを感じる。
私たちは思い出と向き合い、どのように毎日を生きるべきなのか。見た後にきっと自分の人生を前向きなものにしたいと思わされる作品だった。