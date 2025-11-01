飼い主さんの体の上でくつろぐ猫ちゃん！ ご機嫌に揺れる自分のシッポからの連続攻撃に“虚無の表情”を見せる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『不本意に殴られ続ける猫』というアトリエかのさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

パパの上でまったりしていたいーちゃんを襲った者の正体とは・・・？ 少しでもおもしろかったらフォローお願いします！

お父さんに乗っかって目を細めているのは、投稿者のアトリエかのさん宅の猫のいろはちゃん。いーちゃんと呼ばれています。

うれしさに、ゆらゆらとご機嫌な動きを見せるいーちゃんのシッポ。

それは時にはいーちゃんに当たるのでした。

何かに攻撃された、みたいな顔をしていますね。

様子を伺っているいーちゃんへ、さらに一撃が加わりました。

攻撃相手が自分だとわかって前を向いても、シッポの動きは止まりません。

「は⁉」とばかりに振り向いた瞬間も、すかさず顔へとお見舞いされるいーちゃん。猫ちゃんのシッポの動き、本人にもコントロールできないのですね。

イカ耳になりながらも、ひたすら耐えるいーちゃん。どうしてもここから降りたくないみたいです。

目に光の無い虚無の表情を乗り越え、ついにいーちゃんは無の境地へ至り目を閉じます。どんなにシッポが当たっても、飼い主さんとくっついている方がいいのですね。