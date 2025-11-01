ダウンタウンプラスをトガった後輩芸人はどう見ているのか…「お笑いには絶対おカネを落とさない」漫才師が業界注目の新コンテンツを占う

2024年1月から芸能活動を休止していたお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、11月1日21時から開始となる『DOWN TOWN＋（ダウンタウンプラス）』にて活動再開する。吉本興業の大先輩・ダウンタウンの新サービスを同じ事務所の後輩漫才師・金属バットの二人はどう見ているのか。。

ダウンタウンプラスってどんな内容？

-いよいよ『DOWN TOWN＋（ダウンタウンプラス）』がはじまりますね。





友保 芸人の間ではぼちぼち聞きますね。全然知らんですね。どんなもんなんやろ。小林 俺ら世代の人呼ばれてないよな、多分。友保 いや（収録に）行ってるみたいよ。小林 聞いてないな。

-お二人的には『ダウンタウンプラス』で何が見たいですか？



友保 なんか『ごっつええ感じ』とか見れるって言いますよね。『VISUALBUM』（松本人志の映像作品集）とか。松ちゃん系のはいろいろ見れるみたいな。



-過去作品のライブラリーですかね。『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで』のオープニングトークも見れると。でも注目はやはり新しいコンテンツでしょうか。



友保 なんかやってるらしいですね。わしらは何にもお声はかからんけど。



-お二人は常々「お笑いには絶対おカネを落とさない」と言ってますが、やはり気になるんですか。



友保 小林は松ちゃん大好きやったけど、どうなん。おまえ『VISUALBUM』とかようけ借りてたやんけ、なんかブチブチ言いよったけど。「これがすごい」みたいな。



小林 『VISUALBUM』おもろかったな～。



友保 おもろかったよな。なんか1個あったんですよね、なんかあの居酒屋のやつで、大将がおらんみたいなんで。



－コント『げんこつ』ですね。



友保 よく名前出てきますね。あれ親と見てておもろいなって。ジャンボ下ネタでしたもんね。



小林 なんか笑点みたいなやつもあったよな。



－コント『都』ですね。



友保 昨日見たんすか（笑）？



－担当編集が『VISUALBUM』好きらしく。



友保 何作ありましたっけ？ バナナのやつと、リンゴのやつと、ぶどうか。白いのもありましたよね？ 後の方に出た。ボックスで3つ買うたら白もらえるみたいな。小林見てないのお前？



小林 それは見てないと思うな。



友保 あんなに好きやったのに、松ちゃん。昔、「こばちゃんメールでシネマ」とかやってたやん。松ちゃんがシネマ坊主とかやってた頃に。



小林 今と昔は違いますから。まず（浜田さんと）2人でやったらええのに。



友保 2人では千度やったんよ。

ダウンタウン出演番組で見たいあの番組

-『ダウンタウンプラス』はFANY（吉本興業が運営するオンラインプラットフォーム）での配信なんですか？



友保 よくわからんのですわ。FANY複雑で。あれ、俺ら世代ないし、上の世代の人が入るはずやん。ダウンタウン世代やから。その世代が使いこなせるとは思わないけどな。ややこしいのよ（笑）。



-そんな難しいんですか？



友保 なんかあるんですよ。枝分かれしてる。ようわからへんねん。BSよしもとも。



小林 BSよしもとってどうやって見んの？



友保 アパホテルでずっとついてるやつな。俺、浜ちゃんがやってた『人気者でいこう！』とか見たいですけどね。今見たら多分めっちゃおもろいですよね。



小林 懐かしい。



友保 芸能人格付けチェックとかしてたじゃないですか、ピアノ弾いたりとか。



小林 袴田（吉彦）出てたっけ。



友保 あれ見たいですね。あれ関係もやってくれるんかな。あと浜ちゃんの坂本龍馬のドラマ。『龍馬がいく』やったっけ。



小林 『お～い龍馬』？



友保 『伝説の教師』も見たいな。あれ系の懐かしドラマ見れたらめっちゃいいのにな。



-浜田さんが主演されていたドラマは…『竜馬におまかせ！』でした！



小林 全然違うやんけ（笑）。



友保 新喜劇みたいなタイトルやな（笑）。



小林 主題歌は小室哲哉の曲っすよね、H Jungle with t。



友保 「春は～まだか～」みたいなやつ？



-主題歌は『FRIENDSHIP』だそうです。



友保 なんか浜ちゃんの曲も全部聞きたくなってきたな。ダウンタウンミュージックもやってほしいな。アマゾンミュージックみたいに。浜ちゃんなんでもやってるから。

小林 なんかこの後『ASAYAN』のオーディションから出た女性グループがこの曲のカバーしてたような。



友保 いっそのこと『ASAYAN』も『ダウンタウンプラス』でやってほしいな。せっかくやから。映画とかも見れるのかな、『大日本人』とか『しんぼる』とか。あれ吉本制作やもんな。

『ダウンタウンプラス』に期待するコンテンツ

-ダウンタウンだけで本当に多種多様なコンテンツがありますね。



友保 松ちゃんの『遺書』やら浜ちゃんの『読め！』やら本だなんだもありますしね。いや俺でも『ごっつ』が一番面白かったですね。『雨乞い』ってコント覚えてます？ 誰かが教室の外見てるんですよ、窓開けて。外でなんか象歩いてきたり。



ようわからんのがずっと流れるんですよ。で、怒られて「おい、外見んな」言うて。「雨乞い見んな」みたいな。あれ何やってるかわからんくておもろかったですね。



-シュールですね。



友保 めっちゃおもろかったんですけどね。あと、豆のやつ覚えてます？ 子どもが豆残すんですよ。で、豆残して捨てたら、浜ちゃんと松ちゃんが豆のおめん被ったヤ●ザみたいなんなって、変な昔のダサいVTR見して、おとんをさらってくるってやつ。めちゃめちゃ面白かった。



小林 コントあんま覚えてないんですよね。でもほんまに『伝説の教師』が好きやった。



友保 あー、お前見てたな。ほんまによう言うてたな。



小林 「いじめられっ子当番制」みたいな回おぼえてる。いじめは楽しいから、絶対なくならへんから、順番に体験せー言うて。今日は誰がいじめられるかやっていけみたいな。

-最後どうなるんですか？



小林 最後仲良うなってましたよ。仲良うなってたというか、いじめんのがめんどくさいみたいな。で、丸く収まるみたいな。



友保 最終回は？



小林 最終回はあれ無免許教師になってて、松ちゃんが。で、それがバレてクビなの。普通にクビになる。



-『ダウンタウンプラス』でやってほしいことは何かありますか？



友保 やってほしいこと……やっぱ岡本社長（吉本興業代表取締役）にまた出て来ていただいて、サービス開始の記者会見やってほしいですね。開始会見、全質問受けるストロング会見。ぶっ通し生放送ライブで、やっていただきたいです。

ダウンタウンの漫才が見たい

-社長が自社の社運をかけた大きなコンテンツをキックオフミーティングとして会見から始めるというのは全然あり得ますね。



友保 吉本やからブリーフ一丁でも大丈夫ですから。ゴボウ持ってても大丈夫ですからね。やってほしいですね。ぶっ通し5時間ぐらいの。全質問を煙に巻いてほしいですね。なんにも全部ちゃんと言わへんっていう。で、モリマンさん来て、最後ゴボウでしばかれる。



-確かにそう考えると開会の宣言は必要な気がしてきました。



小林 なんかしれっと、ぬるっと始まるんじゃないですか（笑）。



友保 なんかありそうやけどな、オープニングは。



小林 「何時からスタート」とか出てるんですかね。



友保 『ごっつええ感じ』と同じ日曜の夜の8時とかやったらしびれるけどな。すかんちの曲で始まったら。



小林 ダウンタウンの漫才見たいですけどね。



友保 あーそうやな。NGK（なんばグランド花月）で1回やってはったもんな、30分漫才。



-お二人は「吉本興業創業100周年特別公演『伝説の一日』」​でのダウンタウンの漫才はご覧になったんですか？



友保 なんでかよくわかんないですけど、偶然僕のスマホにね、電波が入って見れました。よくわかんないですけどね、どういう仕組みか。NGKの周りウロウロしてたら勝手に。



-いかがでしたか？



友保 いやーよかったですよ。でも、ネタじゃなかったじゃないですか。トーク・・・ネタっぽいくだりのあるトークみたいな。がっちり漫才やってほしいな、確かに。



小林 ガッチリネタを客前でやってほしい。



友保 まあ絶対ウケるからな。



-お二人はやはり漫才が好きですね!!



友保 いや、小林！ お前、そんな漫才好きちゃうやろ！ 小林がネタ書こうって言ってんの聞いたことないから。



-漫才好きじゃなかった（笑）。すごく寿司が嫌いな寿司職人みたいなことなんですかね。



小林 寿司職人なんて、みんな寿司嫌いでしょ。



友保 確かに聞かんもんな。寿司職人って寿司が好物な大将とか・・・。



小林 やっぱり寿司みたいな贅沢なもんは、たまに食うのがいちばん贅沢。たまにはこうして肩を並べて寿司でも食べて♪。

友保 『WOW WAR TONIGHT』やんけ！

小林 時には起こせよムーヴメント！

取材・文／西澤千央 写真／石垣星児