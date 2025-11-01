「W杯まで怪我なく活躍してくれ」バイエルンの日本代表DF、“７か月ぶり”トレーニング復帰にファン歓喜「マジで待ってた」
怪我でチームを離脱していたバイエルンの伊藤洋輝が、トレーニングに復帰したようだ。
26歳の日本代表DFは、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに移籍したものの、ここまでは怪我に悩まされることに。加入後すぐに右足中足骨を骨折すると、一時は復帰が噂されたが、11月に再手術を実施。今年２月のCLセルティック戦で待望の新天地デビューを果たしたが、３月末に行なわれたブンデスリーガ第27節のザンクトパウリ戦で再び中足骨を骨折し、戦列を離れていた。
そのような状況下で10月31日、クラブは公式Xを更新。「チーム練習への復帰！おかえりヒロキ！」と綴り、伊藤がスパイクを履いてボールを蹴る写真を公開した。復帰が近づいていることが明らかになった。
この投稿にSNS上では「W杯まで怪我なく活躍してくれ」「11月の代表に呼ばれる可能性出てきてやばい」「世界を驚かせよう」「よかった」「朗報だな」「マジで待ってた」と約７か月ぶりの帰還を喜ぶ声があがった。
今季初出場に向けて大きな一歩を踏み出した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】7か月ぶりに練習復帰！スパイクを履いて、ボールを蹴る伊藤
