浅丘ルリ子、俳優仲間たちとお好み焼きパーティー満喫 伊原剛志がオフショットを公開「とても楽しそう」「みなさん素敵な笑顔」「大人な会ですね」
俳優の浅丘ルリ子が、11月1日までに俳優・伊原剛志（61）のインスタグラムに登場。「舞プロの事務所で食事会」が行われたことが報告され、伊原や俳優・不破万作（79）、スタッフらとお好み焼きパーティーを楽しむオフショットが公開された。
【写真】「いいね〜」「みなさん素敵な笑顔」お好み焼きパーティーを楽しむ浅丘ルリ子
伊原は「今日は私がメインでお好み焼きを焼きました」と明かし、ホットプレートでお好み焼きを焼く様子、浅丘らとの記念ショットを連投で紹介。「浅岡ルリ子さんとも初めて話せて貴重な話を聞けました。いや〜楽しかった」と大満足の様子でつづっていた。
コメント欄には「食事会めっちゃいいね〜」「お好み焼きおいしそう」「大人な会ですね」「とても楽しそう」「みなさん素敵な笑顔」など、さまざまな声が寄せられている。
