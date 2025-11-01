歌舞伎俳優・中村勘九郎（43）の妻で、俳優の前田愛（42）が、16回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。次男・長三郎からのお願いを明かした。

2009年に勘九郎と結婚し、歌舞伎俳優として活躍する14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている前田。

Instagramではこれまで、勘太郎が撮影した夫婦ショットや、夏休みに日光江戸村を訪れた際の家族ショット、子どもから褒められたというお弁当など、家族との日常について発信している。

2024年10月5日には、前田の誕生日を祝福する幸せあふれる家族ショットを披露し、話題になっていた。

前田愛、16回目の結婚記念日を迎えたことを報告

30日の更新では、「先日は、16回目の結婚記念日でした。16、わぉ、、、黄色い2本は、子どもたちだそうです。100年で水婚式？というのがあるそうで、そこまで頑張ってと、長三郎に言われました」と、16回目の結婚記念日を迎えたことを報告している。

この投稿にファンからは、「お幸せそうでなによりです。家族って良いですね」「大好きなお2人です。ずっと応援してます」などのコメントが寄せられている。