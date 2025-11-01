ＤｅＮＡ 来季コーチ陣発表 相川監督新体制 二軍監督に村田修一氏 【一覧】
ＤｅＮＡは１日、来季コーチングスタッフを発表した。相川亮二新監督が就任。二軍監督には村田修一氏が就任した。
来季コーチングスタッフは次の通り。
監督 相川亮二（４９）
一軍ベンチコーチ 迮岡賢二郎（３８）
一軍打撃戦術コーチ 中井大介（３６）
一軍打撃育成コーチ 大村巌（５６）
一軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ 藤田一也（４３）
一軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ 河田雄祐（５７）
一軍チーフ投手戦術・育成コーチ 小杉陽太（３９）
二軍監督 村田修一（４４）
二軍ベンチコーチ 田中浩康（４３）
二軍内野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ 進藤達哉（５５）
二軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチ 上田佳範（５１）
二軍バッテリー戦術・育成コーチ 辻俊哉（４６）
二軍チーフ投手戦術・育成コーチ 入来祐作（５３）
二軍投手戦術・育成コーチ 八木快（３５）
二軍投手育成コーチ 加賀繁（４０）
二軍打撃育成コーチ兼巡回打撃育成コーチ補佐 鈴木尚典（５３）
二軍野手育成コーチ 柳田殖生（４３）
野手コーディネーター 万永貴司（５３）
投手コーディネーター 大原慎司（４０）
巡回打撃育成コーチ 田代富雄（７１）