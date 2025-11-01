将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月1日、京都市の「総本山 仁和寺」で第3局2日目の対局が行われている。午前10時のおやつには、藤井竜王が「抹茶パルフェ」、佐々木八段が「京の実りのお裾分け」と「丹波栗とエダムのタルト」を注文した。

【映像】おしゃれ！藤井竜王が注文した“パルフェ”

世界遺産・仁和寺を舞台に争われている注目のシリーズ第3局。両者によるねじり合いが続く中、午前10時にはおやつの時間を迎えた。

藤井竜王が選んだのは、香り高い生茶プリンに抹茶アイス、黒蜜ゼリー、あずき、白玉など和のスイーツを盛り付けた「抹茶パルフェ」。ドリンクには、宇治の希少茶葉を厳選して仕上げた「焔使用 焙じ茶ラテ」だった。

リフレッシュには最適な抹茶尽くしの冷たいパルフェに、ABEMAのファンも興味津々。「おーこれ美味しそう」「おしゃれパフェ」「うわあ〜美味しそう」「お寺でパフェを食べる時代になったか」「どうやって食べるんだ」と様々な声が寄せられていた。

一方、佐々木八段は前日の午前と同じ和菓子の「京の実りのお裾分け」と、丹波地方特産の丹波栗を贅沢に使用し、エダムチーズとの相性が抜群な「タルト」をオーダー。飲み物には「京都宇治玉露 玉兎」を選んでいた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）