タレント薬丸裕英（59）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。生放送中の失言について語った。

この日は「80年代アイドル大集合！昔のウソ記事訂正SP」と題し、元アイドルたちが自身に関する記事の内容を修正する企画を放送した。

進行役のチョコレートプラネット松尾駿が「生放送中、好きなタイプを聞かれ『巨乳』と答えた」と読み上げ、これについて真偽を聞かれると、薬丸は「巨乳と言ったのは本当ですけど、好きなタイプを聞かれて巨乳と言ったわけではないから、トータルすると、これはうそです」と苦し紛れに説明し、笑いを誘った。

自身がMCを務めていた情報番組「はなまるマーケット」で、ぶどう特集を組んだことがあり「いろんな品種が並んでたんです。『やっくんは好きなぶどうは何？』って聞かれたから。脳みそでは『巨峰』って答えたんだけど、なぜか口は『巨乳』って答えてた」と苦笑い。「生放送だから取り返しが付かなくて。大爆笑でした」と笑った。

薬丸は「『いつもそんなこと考えてるから本番で出るんだよ』って反省会でプロデューサーに怒られました」と振り返っていた。