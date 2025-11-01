◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１０月３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗で後がなくなったワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で３試合ぶり２度目の登板。３―１の８回からマウンドに上がった。

昨オフ、ロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した“朗希争奪戦”は２０球団以上が興味を示したとされ、ド軍とともに最終候補に残ったのがパドレスとブルージェイズだった。２３年オフにエンゼルスからＦＡとなっていた大谷の時と同様、最後の最後で落選したこともあり、この日朗希が登場するとブ軍のファンからは大ブーイングが巻き起こった。

そんな中、先頭の１番スプリンガーには最速１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測するなど２ストライクと追い込みながら一塁線を破るヒットを許した。続くルークスを中飛に打ち取ったが、２戦連発と好調のゲレロにはフルカウントから四球。１死一、二塁とされたところでプライアー投手コーチがマウンドに向かって時間を取った。すると、４番ビシェットを遊邪飛、５番バーショを二ゴロに仕留めてピンチを脱し、敵地は大歓声から一転して静まり返った。

２点リードのまま迎えた９回も続投。先頭のカークを死球で塁に出すと、続くバージャーに中越え二塁打を浴びた。無死二、三塁のピンチを招いたところでロバーツ監督がベンチを飛び出して投手交代を告げた。第７戦の先発が有力視されていたグラスノーが４番手でマウンドに上がった。

朗希は延長１８回、試合時間６時間３９分の死闘となった２７日（同２８日）の第３戦でＷＳ初登板。同点の８回１死一、二塁から６番手でマウンドに上がると、フランスを三ゴロ、２死二、三塁ではルークスを投ゴロに打ち取ってピンチを切り抜けた。同点の９回も続投。１安打２四球と制球に苦しんだ部分もあったが、最後は２死一、二塁でストローを三ゴロに打ち取り、１回２／３を２９球で無失点に抑える好リリーフを見せた。

マウンドを降りてから約３時間後にようやくサヨナラで試合終了となった一戦とあって、試合後には「僕は今日は多分投げてないです」と冗談交じりに振り返るほどだった。終盤にリードを許していた第４、５戦は登板がなく、この日は中３日での登板だった。

チーム事情で右肩痛からの復帰へのリハビリ中だった９月中旬に救援転向を決断した朗希。ポストシーズンでは不安定だったブルペン陣の救世主となり、この日がチーム１６試合目で９試合目の登板となった。試合前の時点で３セーブ、１ホールドで防御率０・９３だった。