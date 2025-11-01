インドネシア人の妻と3児をもうけ、おしどり夫婦かと思われていたディーン・フジオカ（45）が離婚を発表したことで、ネットでは驚きの声があがった。

【写真】「お前もか…！」300人がつい驚いた「50人の離婚芸能人リスト」とナンバーワンに輝いた「離婚イメージゼロ」の2人

結婚と離婚のニュースが日常茶飯事の芸能界だが、中にはディーンのように離婚するイメージがなく、驚かされる人もいる。一方で、そもそも離婚歴があると知られていない芸能人も少なくない。夫婦関係が良好そうに見えていた、独身だと思っていた、いつのまにか結婚・離婚をしていた、あるいは現在のパートナーのイメージが強くバツイチの過去を知らなかった──など離婚していたと知って「意外に思った」ケースはさまざまだ。とはいえ、共通するのは離婚というライフイベントを経ても活躍しているという事実である。

女性7位の前田敦子、男性2位のGACKT

今回「離婚歴のある芸能人」を50人選出し、（図を参照）その中で「意外だと思う有名人」を30歳以上の男女300人に挙げてもらった。女性有名人、男性有名人それぞれのランキング結果とともに、回答者たちの率直な驚きの声をお届けする。

女性5位は宝塚、4位は名子役

まず女性有名人の5位には、元宝塚歌劇団の檀れい（54）がランクイン。「ドラマなどテレビで見ているが、結婚のイメージがなかった」（大阪府・65歳男性）という声が。2011年に及川光博と結婚、2018年に離婚したことは、世間ではすでに忘れられているのかもしれない。

宝塚時代から変わらぬ凛とした佇まい、そして知的な雰囲気。そんな檀に対して「もともと結婚に合わない人かと思ったけど、結婚したら良妻賢母のイメージがあったから、離婚に驚いた」（福岡県・66歳女性）と宝塚女優のイメージが濃厚か。「ミッチーと仲良くやっているかと思っていた」（埼玉県・36歳女性）という言葉には、完璧に見える彼女にも人生の波があったことへの驚きが込められている。

4位は俳優の小林綾子（53）。NHK連続テレビ小説『おしん』で主演を務め、一世を風靡した彼女。1999年に建築デザイナーと結婚、2011年に離婚している。

「結婚したことは知っていたが、離婚したとは」（埼玉県・59歳女性）、「離婚歴があることは信じがたかった」（香川県・76歳男性）──国民的ドラマのヒロインとして記憶に残る小林だが、プライベートについてはあまり知られていないようだ。

上位3名は「独身」イメージ

3位の米倉涼子（50）には「一般人と結婚、離婚したことを知らなかった」（北海道・65歳男性）という驚きの声が。2014年に入籍、2016年の離婚時には、元夫のモラハラ行為などが原因とされ話題となった。

現在、恋人との薬物使用疑惑で注目の米倉。ドクターXシリーズなどで圧倒的な存在感を放った大物女優としてのキャリアのためか、「結婚してたっけ？」（奈良県・46歳女性）という反応が相次いだ。「結婚したと聞いてびっくり。離婚したと聞いて、あまりにも短すぎるとびっくりでした」（長崎県・67歳女性）というコメントからは、二重の驚きが伝わってくる。

2位は俳優の満島ひかり（39）。今回、最年少の入選の彼女は、2010年に24歳で映画監督と結婚、2016年に離婚している。「そもそも独身のイメージしかない」（徳島県・55歳女性）という声に代表されるように、結婚していたことが多数だった。

個性派女優として確固たる地位を築いている満島だが、プライベートの情報はあまり表に出てこない。「爽やかな感じで離婚しそうにないので」（東京都・44歳男性）というコメントからは、彼女の清々しいパブリックイメージが伝わってくる。

そして堂々の女性1位に輝いたのは、俳優で歌手の原田知世（57）。初主演映画『時をかける少女』で見せた鮮烈なイメージは、今も多くの人の心に刻まれている。2005年にイラストレーターのエドツワキ氏と結婚、約8年間の結婚生活を経て円満離婚に。

「結婚していたのも知らなかったけど、離婚のイメージは全く想像出来ない」（兵庫県・65歳女性）。1980年代にアイドル女優として一世を風靡した原田は、その後も変わらぬ透明感で多くの作品に出演してきた。

「家庭的なイメージなので離婚歴があるとは」（兵庫県・68歳男性）、「理想の奥様に近く、旦那さんをとても大事にしそうと思った」（愛知県・56歳女性）──清楚で家庭的なイメージが強いだけに、離婚という言葉との結びつきに違和感を覚える人が多いようだ。「時をかける少女のイメージがあるので離婚と結びつかない」（東京都・56歳男性）というコメントには、何十年経っても色褪せない、あのころの原田知世への憧憬が感じられる。

男性陣は「妻帯者」イメージゼロ

男性有名人の5位には、俳優の風間トオル（63）がランクイン。「結婚をいつしたのか全く分からない」（神奈川県・71歳男性）という彼だが、35歳で一般人女性と結婚。1年足らずで離婚している。

長年芸能界で活躍している風間だが、プライベートについてはベールに包まれている印象。「独身の印象しかない」（宮城県・69歳男性）、「独身だと思い込んでいました」（大阪府・60歳女性）という声が相次ぎ、「結婚していたのも知らなかった」（長野県・53歳女性）というコメントも。謎に包まれた私生活に夢を抱く女性も多かったのかも。

4位にランクインしたのは実業家でタレントの堀江貴文（53）。ライブドア事件から復活を遂げ、現在は様々な事業を手がける堀江。1999年に授かり婚、長男が2歳で離婚したことを公にしている。

「いや、単純に知らなかったので、びっくり」（東京都・61歳女性））、「結婚歴があることに驚いた。普通の家庭を築くイメージが皆無」（千葉県・57歳女性）──ビジネスの話題ばかりが注目される堀江には、離婚以前に結婚のイメージが湧かないという声が多数。「堀江さんはずっと独身主義なのかと思った」（静岡県・72歳女性）という声もあり、「思えば私生活のことは何も知らなかった」（埼玉県・66歳男性）という気づきのコメントも寄せられた。

私生活がミステリアス

3位には、B'zのボーカル・稲葉浩志（61）が食い込んだ。日本を代表するロックバンドのフロントマンだが、元妻との結婚生活は1年3か月で終了。その後、松崎しげるの元妻と再婚した話はファンの間では知られている。

「プライベートのことはあまり表に出てこないイメージで、離婚歴があることも知らずに意外だった」（東京都・51歳男性）、「結婚していたのも知らなかったが、そういう過去もあるのだと思った」（兵庫県・37歳男性）──音楽活動に全力を注ぐイメージが強いためか、「結婚している雰囲気すら感じられないので」（埼玉県・55歳女性）というコメントも。「真面目な感じがするので離婚は意外」（和歌山県・45歳女性）という声からは、アーティストとしての真摯な姿勢が、プライベートにも投影されていることがわかる。

2位はアーティストのGACKT（52）。ミステリアスな雰囲気を纏う彼だが、20歳の時に結婚、3か月で離婚したことは本人もブログやテレビ番組で明かしている。

「ミステリアスなイメージで結婚などはせず、内縁関係かと思った」（岡山県・54歳女性）というコメントにはじまり、「結婚に興味もないかと思っていたので意外だった」（静岡県・46歳女性）、「いい意味で人間を超えてるから結婚歴あったんだって知らなくてびっくりした」（鳥取県・32歳女性）──常人離れした生き方を貫くGACKTには、“結婚”という世俗的なものとイメージが結びつかないよう。「結婚してましたっけ？」（兵庫県・43歳女性）というコメントが出るのも納得？

上位5人は結婚期間短め

そして堂々の1位に輝いたのは、タレントの武井壮（52）。百獣の王を自称し、様々な分野で活躍する彼だが、2004年に女性アスリートと結婚し、これも1年足らずで離婚している。男性陣の結婚期間の短さも「離婚歴があるように思えない」一因なのかもしれない。

多くは「堅実なイメージから想像できない」（栃木県・70歳男性）、「誠実な人に見えているので、そうとは思わなかった」（大阪府・65歳男性）という声が多く、特に印象的だったのは、「結婚歴がある事がビックリ。むしろ結婚願望が強そうなイメージ」（岡山県・54歳女性）というコメント。スポーツマンとして、タレントとして、そして実業家として多方面で活躍する武井に対して、多くの人が「真摯に独身を貫いている」というイメージを持つようだ。

今回のランキングを見ると、「離婚していたことが意外」という驚きには、いくつかのパターンがあることがわかる。

1つは「結婚していたこと自体を知らなかった」というケース。芸能人とはいえ、プライベートの情報をあまり表に出さない人も多い。ましてや「一般人との結婚」となると、さらに話題にあがりづらいものだ。一瞬、話題になってすぐ忘れてしまうことも多いだろう。

もう1つは「清楚・家庭的なイメージと離婚が結びつかない」というケース。原田知世のように、長年にわたって築き上げてきたイメージが、離婚という言葉と相容れないと感じる人が多かった。冒頭のディーンも「既婚男子」や「いいパパ」のイメージで売ってきた故の驚きがあったのだろう。

そして3つ目は「独身のイメージが強すぎる」というケース。満島ひかりやGACKTのように、結婚というライフイベントとは無縁に見える芸能人も存在する。男性上位陣のように「短期間で終わってしまった結婚」も独身イメージに関わるのかもしれない。

芸能人の私生活は、時にファンのイメージを裏切ることがある。しかしそれは決して悪いことではない。完璧に見える人にも人間らしい悩みがあり、浮世離れして見える人にも普通の人生があった──そんな発見は、むしろ彼らをより身近な存在にしてくれるのかもしれない。

取材・文／木原みぎわ

ライター。AERA dot.、集英社オンライン、週刊女性PRIMEほか、紙媒体などで執筆。書籍プロデュース、編集、執筆も手掛けている。

デイリー新潮編集部