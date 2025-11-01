毎日を過ごす中で、ふと「もしあのキャラクターが隣にいてくれたら」と願うことはないだろうか。特に、壮大な物語や個性豊かなキャラクターたちが織りなす世界に深く没入した経験があるならば、その思いは一層強くなるはずだ。日常の喧騒から逃れ、作品の世界観に浸りたい。そんな願いを抱く人々にとって、まさに夢のようなアイテムが登場する。

今回紹介するのは、AVIOTと「エヴァンゲリオン」がコラボレーションした完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R-EVA」である。本日2025年10月29日（水）12時より予約が開始されており、価格は22,880円（税込）となっている。

製品概要 製品名：AVIOT TE-V1R-EVA

価格：22,880円（税込）

予約開始日：2025年10月29日（水）12時

お届け予定：2025年1月末より順次

耳元に響く名ゼリフ！AVIOT TE-V1R-EVAのスペシャルボイス機能

AVIOT TE-V1R-EVAの最大の魅力は、耳元で「エヴァンゲリオン」の世界観を体験できるスペシャルボイス機能にだろう。イヤホンの電源ON/OFFや接続状況をキャラクターたちが教えてくれる「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフをランダムで楽しめる「ランダムボイス」が総計160種類以上も収録されている。これはファンにはたまらない要素である。

特に注目すべきは、碇シンジのセリフのバリエーションの豊かさだ。「動いた」「またね」「繋がった･･･!」「動けよ!」「充電･･･必要だと思うよ」「シンクロ率上昇」「僕が乗ります!」など、ファンの心をくすぐる名ゼリフが満載である。朝、イヤホンを耳に入れた瞬間に「やります、僕が乗ります！」とシンジの声が聞こえたら、その日一日、気合が入ること間違いなしである。

さらに、碇シンジ、綾波レイ、式波・アスカ・ラングレー、真希波・マリ・イラストリアス、葛城ミサト、赤木リツコ、渚カヲル、碇ゲンドウ、加持リョウジという豪華9キャラクターのボイスモードを、専用アプリでいつでも自由に切り替えられる。その日の気分や聴く音楽に合わせて、推しキャラの声を選べるのは、まさに夢のような体験と言えるだろう。

作品世界を凝縮したAVIOT TE-V1R-EVAの洗練デザイン

AVIOT TE-V1R-EVAは、デザイン面でも一切の妥協がない。本体はホワイト×シルバーを基調とした、清潔感と未来感あふれるカラーリングを採用している。イヤホン本体には「ロンギヌスの槍」と「カシウスの槍」が、充電ケースには「エヴァンゲリオン初号機」をモチーフにしたロゴが配置されている。シンプルでありながら、一目でエヴァとわかる象徴的なデザインは、日常使いにも溶け込みやすく、さりげないファンアピールにも最適である。

ファン必携！AVIOT TE-V1R-EVAの描きおろしスペシャルパッケージ

AVIOT TE-V1R-EVAは、パッケージも特別仕様である。イヤホンを着用した綾波レイと式波・アスカ・ラングレーの完全新規描きおろしビジュアルが採用されている。これはファンならずとも手に入れたくなる、まさに「飾れるアート」と言っても過言ではない。購入後も大切に保管しておきたくなるような、プレミアム感満載の仕上がりである。

魂を揺さぶる！高橋洋子氏監修のAVIOT TE-V1R-EVAサウンド

音質面での最大の注目は、高橋洋子氏によるサウンドチューニングである。「残酷な天使のテーゼ」や「魂のルフラン」といった名曲を手がけてきた彼女が、AVIOT TE-V1R-EVAの音質を自ら監修している。これはもう、エヴァ楽曲を聴くための最高の環境が約束されたと言っても過言ではない。

高橋氏のコメントから、そのこだわりが伺える。「残酷な天使のテーゼ」の冒頭の歌声は、「クリアな透明感のある声」が心に届くように調整されているとのことだ。また、シンジたちの14歳という年齢を意識し、「なるべく明るめな、若い声に近づくような音づくり」が心がけられたという。

さらに「魂のルフラン」のような荘厳な楽曲では、「奥行きと左右差がある、立体的で重低音もより深く聴こえるような音づくり」を実現している。ただ重低音を強調するだけでなく、ボーカルの若々しさや明るさをクリアに聴かせるバランス感覚は、まさに匠の技である。エヴァの物語に感情移入するあの深い感動を、AVIOT TE-V1R-EVAで再体験できることを想像すると、鳥肌が立つほどだ。

コラボだけではない！AVIOT TE-V1R-EVAの圧倒的な基本性能

コラボモデルとはいえ、ベースとなるイヤホン自体の性能も非常に優秀である。累計出荷台数約19万台を記録したAVIOTのヒットモデル「Vシリーズ」の最新機種「TE-V1R」が採用されている。その基本性能は以下の通りだ。

エヴァの世界とシンクロする！AVIOT TE-V1R-EVAで日常を彩る

超ロングスタミナイヤホン単体で最大19時間、充電ケース併用で最大62時間もの連続再生が可能である。一日中エヴァの世界に浸ってもバッテリー切れの心配はなさそうだ。 アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング周囲の騒音レベルに応じてノイズ抑制の強度を自動で調整してくれる賢い機能である。電車のガタンゴトンという音も、オフィスでのざわつきも、まるでATフィールドで遮断されたかのように静寂を生み出し、エヴァのBGMやボイスに集中させてくれる。 ハイブリッドデュアルドライバー2.02つのドライバーを組み合わせることで、低音から高音まで、よりパワフルかつ繊細な表現力を実現している。エヴァの荘厳な劇伴も、キャラクターの細かな息遣いも、余すことなく耳に届けてくれるだろう。 LDAC™対応、ワイヤレス充電機能ハイレゾ音源も楽しめる高音質コーデック「LDAC™」に対応し、充電も置くだけで手軽にできるワイヤレス充電をサポートしている。高音質と利便性を両立した、まさに現代のテクノロジーの結晶である。

「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念するにふさわしい、AVIOTとのスペシャルコラボレーションイヤホン「TE-V1R-EVA」。9キャラクターの多彩な新録ボイス、作品世界を表現したデザイン、描きおろしパッケージ、そして高橋洋子氏による魂のサウンドチューニング。これら全てが高次元で融合し、エヴァファンに唯一無二の音楽体験をもたらしてくれるだろう。

AVIOT TE-V1R-EVAは、エヴァファンにとって単なるイヤホン以上の「作品体験」を提供するアイテムである。ファンアイテムとしてはもちろん、日常使いの高性能ワイヤレスイヤホンとしても申し分ないため、高いコストパフォーマンスを発揮してくれるはずだ。日々の生活にエヴァの世界をシンクロさせたい人、高品質なサウンドで作品に没入したい人におすすめである。この機会に、AVIOT TE-V1R-EVAで今までとは違う音楽体験を、ぜひ手に入れてみてはいかがだろうか。

