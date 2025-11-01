夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さん。これまでの取材データから、俳優、歌手、タレント、芸人……第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第40回は、峯田さんが「紋次郎先生」と私淑する、俳優の中村敦夫さんです。キャスター、作家、国会議員など、中村さんの多彩な活動は広く知られていますが、峯田さんがよーく知っている、中村さんのもう一つの顔に迫ります。

【写真を見る】紋次郎先生も注目!? 元プロ野球選手だった競輪選手

競輪はシャーロック・ホームズ

暮れになると、公営ギャンブル業界も1年の総決算で競輪、競馬、ボート、オートのグランプリ（GP）レ―スが行われる。

国会議員としても活躍した中村さん

「競馬、競輪」と言わないのは1979（昭和54）年まで競輪が競馬（JRA）の売上を上回っていた名残だ。GPは売上もさることながら、年度代表を決めるレースで、ファンにとっては少しだけ生活もかかっているからレース場は熱狂の中、歓喜と悲鳴の渦に包まれる。

時代劇「木枯し紋次郎」で一世を風靡した中村敦夫（85）は50数年来の大の競輪ファンとして知られ、筆者が勤務していた夕刊紙のGP予想記事のトップを長らく飾っていただき、競輪の年度表彰選手の選考委員も務めている。

紋次郎先生（あえてそう呼ばせてもらう）といえば、二枚目俳優の他にキャスター、日本ペンクラブで活躍する売れっ子作家、そして国会議員と、実に4つの顔を持つことで知られる。が、それが表の顔なら、裏の顔（失礼！）はドラマで演じた「あっしには関わりのねぇこって……」と呟く、ニヒルな渡世人つながりのギャンブラー……要するに、硬軟併せ持つ稀有なキャラクターなのである。

俳優や社会派としての評価は他にお任せするとして、興味深いのは「軟」のギャンブラーとしての顔である。

最初にお目にかかったのは30数年前。例年11月に九州・小倉競輪場で行われる競輪祭だった。関係者席に座りモニターでオッズを見ていたら、大柄で度付きサングラスをかけ、ただならぬ雰囲気を漂わせた人から声をかけられた。

「一番人気は何ですかね？」

「アッ、紋次郎だ！」と、すぐにわかった。

その後、ちょくちょくお会いするようになったのは東京・調布にある京王閣競輪場。筆者は芸能とともに競輪も担当し、一時期は京王閣のナイター競輪の予想をやっていた。最終日は翌日の作業がないので関係者席で車券を買うのだが、そこには必ず紋次郎先生の姿があった。一緒に並んで先生と打（ぶ）った。ある時、こんな提案があった。

「温泉につかりながら、みんなで競輪をやりたいもんだね」

それならと、夕刊紙主催の「中村敦夫と行く伊東温泉けいりんツアー」を企画することになった。集まったのは総勢30人。

乗り込んだバスのお楽しみは、紋次郎先生ならではのトーク。ギャンブラーとしての持論は「競輪は犯人探しのゲーム」。紋次郎先生いわく、競輪は推理小説に似ている、観客一人一人は探偵のようなもの、深い読みで大穴を当てる人は、名探偵シャーロック・ホームズに匹敵する……。

「競輪を続けるのは、推理が当たった時の何ものにも替え難い喜びのため。何せ想像していたことが、5分後には目の前で展開されるからたまらない。『俺こそはシャーロック・ホームズだァ！』と叫びたくなる。しかし、シャーロック・ホームズのようにうまく犯人を探せないと『シャーロック・ホームレス』になる」

ここで一同大爆笑。

「これが大衆か」

10年前に「紋次郎ギャンブル雑記帳」という連載をやっていただいた。

競輪の沼にハマったのは「木枯し紋次郎」が大ヒットした1972年。「あっしには関りのねぇこって」の名セリフが社会現象になり、巷では妻折傘に道中合羽姿の紋次郎が、長楊枝を咥えてプイッと拭き飛ばすマネが流行った。ドラマの視聴率は30％を超えた。

その夏、撮影中にアキレス腱を切り、休んでいたのだが、船乗りでのちに作家になる谷恒生がやってきた。退屈しのぎに谷に連れて行ってもらったのが立川競輪場だった。平日でも、競輪場に5万人が集まる時代である。

負けた選手に「アホ！」「タコ！」「テンプラ！」と容赦ないヤジが飛んだ。とにかく人々の熱気で競輪場が沸騰していた。「これが大衆か」と感動した。

周囲が「あれ買え」「これ買え」といわれるがままに買うと、的中の連続。帰る頃にはポケットが札束で膨らんでいた。そのビギナーズラックで「自分が天才ではないかと妄想した」そうだ。

しかし、ギャンブルをやっていると誰もが経験するのが、来る日も来る日も負け続け、ツキに見放されることだろう。

紋次郎先生は一時期、テレビ東京が放送する特別競輪（現G1）で、作家で後に浄土宗の宗務総長（国でいえば首相）に就いた寺内大吉と解説をしていたことがある。寺内とは新宿高校の同窓生で家が近く、共通の知人がいる間柄だった。

ツキについての寺内の話である。

麻雀のツキは人につくのか、場所につくのかデータを取ったが、結果はどちらでもなかった。では、ツキはどこに行ったのか。寺内の答えはこうだ。

「麻雀台の中央から40センチくらいの中空にあるらしい。それを掴んだものが勝つ」

禅問答のようだが、この実験を手伝った編集者が3日後に突然死した。見てはいけない世界をのぞいたのがたたったのか……。とにかく含蓄のある話が多かった。

「負けた時に微笑みを」

24年、紋次郎先生は暮れの大一番、KEIRINグランプリの車券も買った。

買い目は絞りに絞って3連単1着（1）で固定、2着は（3）（4）（6）（7）（8）、3着（9）の5点。3連単の買い目は504通りあるから100分の1の確率。この3連単5点を各2000円、合計1万円である。

結果は（1）古性優作が優勝し、3連単（1）（6）（9）がズバリ的中！ 配当は思っていたよりついて1万9300円、紋次郎先生は約40万円を懐にした。

連載にはこんな一文がある。

〈あれこれ買い過ぎたら元が取れない…負けてもよいと覚悟する。そうすれば負けても事実を潔く受け入れることができる〉

そして、次が名言である。

〈「負けた時に微笑みを」

競輪はある意味で「敗北の美学」かもしれない〉

大勝したGPの翌日は大晦日。紋次郎先生にお会いしたら、大入りのポチ袋に入ったご祝儀を手渡された。1日早いお年玉をありがたくいただいた。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部