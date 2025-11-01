山本由伸 6回5安打1失点6奪三振96球 勝ち投手の権利得て降板 多彩な変化球で強力打線を翻弄
山本由伸 PHOTO:Getty Images
＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞
ワールドシリーズ第6戦 ドジャース 対 ブルージェイズの試合がロジャース・センターで行われ、先発登板したドジャースの山本由伸（27）が6回を投げて1失点、6奪三振の内容でまとめた。
ドジャースが2点リードで山本は勝ち投手の権利を得たままマウンドを降り、絶対に負けられない試合で盤石な投球を見せた。
初回からブルージェイズ先発のガウスマン（34）との投手戦となった。
ストレートとスプリットで奪三振を量産するガウスマンに比べると山本はやや地味に映ったが、スライダーやカットボールなどを軸にした打たせて取る投球で強打のブルージェイズ打線を抑えていく。
味方が3点の援護をくれた直後の3回裏、先頭打者のバーガー（25）に三塁線ギリギリの二塁打を打たれると、この試合からスタメンに復帰したベテランのスプリンガー（36）にタイムリー安打を献上。1点を失ったが、次の打者を打ち取り流れを渡さなかった。
4回以降、山本はスプリットを増やしていきブルージェイズ打線を翻弄。
6回には観客がグラウンドに乱入するハプニングもあったが、全く気にすることなく2アウトまで奪うも、ゲレーロJr.（26）に二塁打を打たれ、ビシェット（27）に四球を与えてしまった。
ピンチを背負った山本はバーショ（29）と対戦することになったが、スプリットで三振を奪って逃げ切った。
試合の流れを作り、大事な試合をクォリティスタートでまとめた山本。このままドジャースは逃げ切り、勝利を掴むか。
