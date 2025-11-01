元NMB48・本郷柚巴“大人になった”素肌ショット公開 3rd写真集のタイトル＆表紙が解禁
元NMB48で俳優・モデルとして活動する本郷柚巴（22）の3rd写真集のタイトルが『いつのまに、』に決定し、表紙カットが公開された。
【写真】白肌あらわにぎゅっと…美ボディを披露した本郷柚巴
あどけない少女がアイドルの世界に足を踏み込んでから、いつのまにか10年の月日が流れていたこと。そして、「いつのまにこんなに大人になったの？」と思わせるカットが詰め込まれた写真集が完成した。
本郷は2015年にNMB48のメンバーとしてデビュー。グループ卒業後も、雑誌や舞台など幅広い分野で活躍を続けてきた。今回の写真集は、カナダ・バンクーバーを舞台に撮影され、これまでの“グラビアシンデレラ”のイメージをさらに進化させる内容となっている。
表紙には、昼下がりのホテルの一室で撮影された1枚を採用。素肌に上質なブラウスを羽織り、やわらかな光に包まれた姿が印象的で、「いつのまに、」というタイトルを象徴するような、大人びた雰囲気を漂わせている。
写真集では、天真爛漫な笑顔からしっとりとした表情まで、多彩な一面を収録。本人も「これまで以上に新しい自分を表現できた」と語るなど、10年の歩みと成長を詰め込んだ1冊に仕上がった。
本郷は「ついに、写真集のタイトルと表紙が決まりました〜！どちらも悩みに悩みました！笑 10周年を迎えた今の私にぴったりなタイトルになっていると思います。そして表紙も、今までとは違う大人っぽい雰囲気ですごくお気に入りです。私が歩んできた10年間が詰まった写真集になってるので、みなさんぜひゲットしてくださるとうれしいです」とコメントしている。
