◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が10月31日（日本時間11月1日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦の2点リードの8回から3番手で登板した。延長18回の死闘となった27日（同28日）の第3戦から中3日での登板となった。

2勝3敗と崖っぷちに追い込まれた第6戦。先発の山本由伸投手が6回1失点と好投。7回から登板した2番手のロブレスキが2死からクレメントに左越え二塁打を許したところで、急ピッチで準備を開始した。

8回先頭のスプリンガーにカウント2ボール2ストライクからの5球目のフォークボールを何とか当てられ、これが一塁線を抜く不運な形の安打となった。続くルークスは直球で押し込んで中飛。続くゲレロはフルカウントから四球を与え1死一、二塁としたが、ビシェットを遊邪飛、バーショを二ゴロに打ち取った。

第3戦では5―5と同点の8回、5番手のドライヤーがつくった1死一、二塁の場面でマウンドに上がった。大観衆からの「ロウキコール」を背に、最初の打者・フランスを内角97.5マイル（約156.9キロ）直球で三ゴロ。2死二、三塁からルークスをスプリットで投ゴロに打ち取った。回またぎとなった9回も無失点。1回2/3を1安打無失点でチームに貢献した。