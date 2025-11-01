Superfly越智志帆、息子のための手作りパンケーキを披露「おいしそう」「息子さんの笑顔が浮かんできます」 “ふんわり”仕上げるコツも紹介
Superflyの越智志帆（41）が10月30日、自身のインスタグラムを更新。「息子のリクエストでパンケーキを焼くのが日課」と明かし、長男（3）のために手作りしたパンケーキを披露した。
【写真】「おいしそう」「息子さんの笑顔が浮かんできます」越智志帆が手作りした“ふんわり”パンケーキ
越智は「ツアーもあと2公演。今は本番までに体調整えております。私にとって整える、ってフィジカルのことだけじゃなくて、毎日の暮らしをしっかり味わうというか、ごはん作ったり掃除したり、考え事したりそれを忘れたり。そういうことがとても大事」と近況を明かすとともに、日々の生活で大切にしていることを紹介した。
そうした毎日の中で、最近は長男のリクエストに応えパンケーキを焼くことが日常に。投稿では「なんとしても満足のいくものを作りたくて（もはや自分との戦い）調味料の配合をなんども試行錯誤してようやく完成形にたどり着いた」と、“修行のよう”なパンケーキ作りの日々をユーモアたっぷりにつづり、「米粉に自家製甘酒、メレンゲ」を使うことで「かなりふんわり」仕上げることができるようになったホットケーキを披露した。
コメント欄には「とってもおいしそうなパンケーキ」「息子さんの笑顔が浮かんできます」「なんて幸せそうな修行なんでしょ」「画像からもフワッとしてるのがわかります！息子さんか毎日羨ましい」「素敵なお話…生活を大切にされている志帆さんのご家庭、あたたかいですね。心がぽかぽかしました」など、さまざまな声が寄せられている。
越智は2018年4月にフジファブリックのキーボード・金澤ダイスケとの結婚を発表。22年5月に第1子出産を報告し、インスタでは「妊婦期間の音楽活動はスペシャルな体験ばかりでした。母になり、これからどんな作品が生まれるのか、楽しみです」などと思いを明かしている。
