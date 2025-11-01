“けとそた”木村慧人＆中島颯太、互いの好きなところ＆直してほしいところをぶっちゃけ
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの木村慧人と中島颯太が1日、都内で『木村慧人1st写真集Palette』×『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。”COMPLETE BOOK』2誌コラボイベントを開催した。
【全身ショット】かっこかわいいコーデが印象的…FANTASTICS・木村慧人と中島颯太の密着ショット
ファンからは“けとそた”の相性で親しまれている2人。同イベントは、木村の1st写真集と中島の連載をまとめた書籍が、主婦と生活社より刊行されたことを記念して行われた。
イベント前に行われた取材会では、お互いの好きなところと直してほしいところを聞かれた2人。中島は「（好きなところは）絞り出して…」とボケて笑いを誘いつつ、「優しいところと人思いなところ。自分ができないところを補ってくれて安心感を持たせてくれるところと、普段かわいらしい感じだと思いますけど芯があって、強い部分も持っているので、そこがすてきだなと思います」と少し恥ずかしそうに語る。そして直してほしいところは「ドタキャン」だと明かすと、木村は「すいません…」と素直に謝罪していた。
一方、木村は「口です。口がちっちゃくてかわいい」というと、中島は「まさかの外見？」とすかさずツッコミ。木村は「内面もありますよ（笑）」と続け、「僕は人に意見をあまりしないんですけど、思っていることを言ってくれるときがあって、それはすごく頼もしく、信頼しているポイントです。あとはどんなときでも明るくポジティブなところが颯太の魅力で好きです」と伝えた。そして「直してほしいところは、たまにツッコミが強いところ」と苦笑い。
木村が「最近はマイルドになったんですけど、デビュー当初は厳しかった」と言うと、中島は「僕が関西弁だったので、厳しかったのかなと。でも、おばあちゃんが『ちょっと慧ちゃんにツッコミ強いよ』って（笑）。『もうちょっとあなたは品があるんです。優しく、でもあなたは面白いことをあなたは言えますよ』とデビュー当初に言ってくれて、そこから変わっていきましたね」と振り返っていた。
