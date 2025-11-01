ジャパネットたかたMC→気象予報士転身の36歳『シューイチ』お天気キャスター、結婚を発表 お相手は「人生のほぐし水」「最強のゆるいお守りみたいな存在」
気象予報士の佐藤可奈子（36）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。
【写真あり】幸せそう…ジャパネットたかたMC→気象予報士転身の36歳・佐藤可奈子、ウェディングフォト
佐藤は、ウエディングドレスの写真とともに、「結婚しました」と報告。「ハロウィンの仮装みたいな写真ですが、仮想ではなく現実のご報告です」。「大好きなピスケとうさぎに挟まれたファンシーなウエディングフォト。お気づきだろうか……主人も左手だけ参加しています。※手は模型ですが、主人はちゃんと実在します」と写真を説明した。
お相手については「漠然とした不安でぐちゃぐちゃになった私の頭に「ほぐし水」をかけてくれる感じの人です。あ、ほぐし水ってコンビニでざるそばを買うとついてくる、あの水です」「『人生のほぐし水を見つけました！』って言うとなんか間抜けな報告になってしまいますが、本当に私にとっては最強のゆるいお守りみたいな存在です」と独特の表現で伝えた。
そして「心配性の私は彼に背中を押してもらいながら、出不精の彼は私に尻をたたかれながら、仲良く生きていこうと思います。これからも、どうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。
佐藤は、ジャパネットたかたのテレビショッピングのMCとして商品紹介を担当。そこで天気の影響力を感じ、2017年6月よりウェザーマップに所属。25年10月から日本テレビ系『シューイチ』のお天気キャスターを担当。難関の気象予報士の資格も取得している。
