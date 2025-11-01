タレントの梅宮アンナさんが自身のインスタグラムを更新。夫の世継恭規さんが還暦を迎えたことを報告しています。



【写真を見る】【 梅宮アンナさん 】「日常」の中で夫・世継恭規さんの還暦を祝う【 出会って10日婚 】





アンナさんは穏やかな顔文字を添えて「日常」と短くテキスト。日々二人で身を寄せ合う写真をつなげて、一連の動画として投稿しています。









アンナさんは「#ありがとう 」「#感謝 」「#愛 」「#私達の日常」「#旅 」「#夫婦」などハッシュタグを追加する中で、さりげなく「#還暦」と追加していて、動画の中にも夫の世継恭規さんの還暦を祝う「60」と数字の入ったバースデーケーキの写真を入れ込んでいます。







アンナさんは、その写真に続いて「愛をこめて。。。世継アンナより」と書いたカードの写真を入れていて、溢れる思いを伝えています。









アンナさんはがんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療の様子をたびたび投稿を通じて公表していましたが、今年5月にアートディレクターの世継恭規さんとの結婚を公表。 “出会って10日婚” として、日々育つ二人の関係を投稿し続けています。

【担当：芸能情報ステーション】