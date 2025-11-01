容疑者は被害者夫の「高校の同級生」26年前の名古屋主婦殺害事件で安福久美子容疑者（69）を逮捕　被害者夫「26年かかったけど…よかった」

26年前、愛知・名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、警察は69歳の女を逮捕した。

殺人容疑で逮捕されたのは、名古屋市のアルバイト・安福久美子容疑者（69）。

1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を鋭利な刃物で複数回刺すなどして失血死させた疑いが持たれている。

安福容疑者は10月30日の午後、愛知県警・西署に出頭していて、現場で見つかっていたDNAの型が安福容疑者のものと一致したことなどから逮捕に至った。

逮捕状を読み上げると「合っています」と答え、容疑を認めているという。

奈美子さんの夫・高羽悟さんは「一生懸命いろんなことトライしてきた。26年かかったけど、捕まえてよかったなという思いしかない。動機がまったくわかんないなと（思って）」と語った。

警察は、安福容疑者と高羽さんの関係について明らかにしていないが、夫の悟さんによると、安福容疑者は高校時代の同級生でテニス部だったということだ。

警察は、今後、動機を追及する方針だ。