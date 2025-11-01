·¦ÅÄÀµ¹§¤Ï¡ÈÀÅ¤Î¼Çµï¡É¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡¡¡Ø¥é¥¸¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬ÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡11·î1Æü¤Ë¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ø·à¾ìÈÇ¥é¥¸¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·î9¡×ÏÈ¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ºî¤¬ÊüÁ÷¡£¥É¥é¥Þ¤«¤é±Ç²è¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦·¦ÅÄÀµ¹§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£Å·ºÍÅª¤ÊÊü¼ÍÀþµ»»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÍ¥¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦¸Þ½½ÍòÍ£¿¥¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤Î¡ÈÀÅ¡É¤Î±éµ»¤¬¤¤¤«¤Ë¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤â¤Î¤«¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£ÇÉ¼ê¤ÊÂæ»ì¤ä·ã¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â©¤Å¤«¤¤¤È´ãº¹¤·¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÆ°¤¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÍÞÀ©¤ÎÈþ³Ø¤³¤½¤¬¡¢·¦ÅÄ¤Î¿¿¹üÄº¤Ê¤Î¤À¤ÈËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç·¦ÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÍ£¿¥¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤ÊÀ¿¼Â¤µ¤Ç¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿ÍÊª¤À¡£À¼¤ò¹Ó¤²¤º¡¢Ã¯¤«¤òÆ³¤³¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢¤¿¤À¤½¤³¤ËµïÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ÎÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤ÀÅ¤±¤µ¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¡¢¥Áー¥à¤Î¶õµ¤¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£·¦ÅÄ¤Ï¤½¤Î²áÄø¤ò¡¢ÌÜÀþ¤ÎÍÉ¤ì¤ä¸ÆµÛ¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÍð¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÈùºÙ¤ÊÆ°¤¤ÇÉÁ¤¡¢¿ÍÊª¤¬Êú¤¨¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÈÄË¤ß¤ò²áÉÔÂ¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Î±éµ»¤Ï´µ¼Ô¤òµß¤¦¥Òー¥íーÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¸÷¤òÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£¸ÀÍÕ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢¤Ê¤ê¤Ç¿ÍÊª¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤¬±é¤¸¤ë¤È¡¢Âæ»ì¤è¤ê¤âÀè¤ËÂ©¤Å¤«¤¤¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤¬µß¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤è¤ê¤â¡¢µß¤¦Â¦¤Î¿´¤¬¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥é¥¸¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤«¤é»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯½Ð±é¤·¤¿¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤ÎÍý²Ê¶µ»Õ¤ÎÆ£ÃÝ¤â¤Þ¤¿·¦ÅÄ¤ÎÀÅ¤«¤Ê±éµ»¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎÆ»¤òÎ¥¤ì¡¢Äê»þÀ©¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÀÆ£ÃÝ¤Ï²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Ô¤é¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¼å¤µ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÍ¾Çò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·¦ÅÄ¤ÎÆ£ÃÝ¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤È¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÈù¾Ð¤Î±ü¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Î¿¼¸ÆµÛ¤¬¤¢¤ë¡£¶µ¼¼¤È¤¤¤¦ÊÄ¤¸¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤ÏÂ¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡È´ï¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø°¦¤Ë¥¤¥Ê¥º¥Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎµµÎö¤ÈºÆÀ¸¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢·¦ÅÄ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾²¬çýÍ¥¤È¤Î¥Ðー¤Ç¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤É¤³¤«¸½¼Â¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ë°ì½Ö¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¸ÆµÛ¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê·²Áü¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ï·è¤·¤ÆÆÍ½Ð¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢³Î¼Â¤ËºîÉÊ¤Î²¹ÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤À¡£²ÈÂ²¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë½ªÈ×¡¢¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÆ£Ìî¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¡È¼Ï¤·¡É¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÅÜ¤ê¤Ç¤âÎÞ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÍý²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ì½Ö¤¬¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¤Í¾±¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ø¥¹¥¤ー¥È¡¦¥Þ¥¤¥Ûー¥à¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿À¶Âô¸Æó¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿É½¾ð¤È¤ï¤º¤«¤Ê´Ö¤¬¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÆÃÍ¤ÎÉÔ²º¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£´¶¾ð¤ò³°¤ØÈ¯»¶¤µ¤»¤º¡¢ÆâÂ¦¤Ç³é¤¤òÊú¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬¡¢¶²ÉÝ¤òÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Æ°ÍÉ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¶¸µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£·¦ÅÄ¤Ï¤½¤Î¶ÛÄ¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÅª³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢À¼¤ò¾å¤²¤º¤È¤â¥¹¥ê¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ©Í¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÈà¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£ー¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡·¦ÅÄÀµ¹§¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤ËÍê¤é¤ºÅÁ¤¨¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê·¦ÅÄ¤Î±éµ»¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¸¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯µ²±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥é¥¸¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëº£¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë