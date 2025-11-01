強烈弾道で曲げて突き刺す…坂元達裕が全得点に絡む1G1A! 首位コベントリーは今季初黒星
[10.31 イングランド2部第13節 レクサム 3-2 コベントリー]
コベントリーのMF坂元達裕が10月31日、EFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第13節のレクサム戦(●2-3)で全得点に絡む1ゴール1アシストの活躍を見せた。
スタメン出場した坂元は前半22分、MFエフロン・メイソン・クラークへのパスで先制弾を演出。その後、チームが連続失点で1-3と逆転を許すと、後半43分に左足で豪快なミドルシュートを放ち、曲げながらゴール右隅に突き刺した。
坂元は2戦連発となる今季3点目を記録し、そのまま90分間プレー。首位コベントリーは最後まで追い付くことはできず、今季初黒星を喫した。翌11月1日に試合を控える2位ミドルスブラとは勝ち点3差のままとなっている。
強烈な左足⚡️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 31, 2025
PA手前でパスを受けた坂元達裕が
ターンから左足一閃!
豪快なシュートが突き刺さる
EFLチャンピオンシップ第13節
レクサム×コヴェントリー
️ #DAZN 見逃し配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/nG9za0STWm