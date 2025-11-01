毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

11月1日（土）放送分では、2016年にハンドドリップの世界大会で日本人初の優勝を果たし、これまで当番組でもさまざまなコーヒーの淹れ方を紹介してくれているバリスタでコーヒーの神・粕谷哲さんが登場。

2016年に優勝した世界大会で披露したのは、誰でも簡単に美味しいコーヒーを淹れられるようになる「4:6メソッド」。

この時は20gのコーヒーを使い、「使う粉の3倍のお湯を5回注ぐ」。つまり60gの水を5投。1投目と2投目でコーヒーの味が決まり、残りの3投で濃さが決まるのだという。4:6メソッドの所以は、味を決める最初の2投と濃さを決める残りの3投の湯量が4:6のため。

そして今回、神・粕谷さんは「僕が自宅でも実際にやっている、超簡単なドリップコーヒーの淹れ方。その名も一投式ドリップです」と、新たな方法を教えてくれた。「本当に簡単で、1回（お湯を）注いで終わり」だという。

「今までに紹介したことのある4:6メソッドではコーヒーの粉を20g使っていたんですけど、今回は5g多い25g使ってコーヒーを淹れていきます」と粕谷さん。

まずはフィルターのニオイをとるためリンス（フィルターに湯通し）する。続いて、「コーヒーの粉を25g入れる。4:6メソッドはかなり粗めに（コーヒー豆を）挽いていたんですけど、今回の一投式では結構細かい、中細挽きくらいを使っていきます」（画像左）という。

「コーヒーは回数を多く分けて淹れれば淹れるほど味が濃くなると4:6メソッドでも言っていて、（4:6メソッドでは）5回に分けて注いでいたんですけど、（今回の）一投式は結構細かい挽き目を使っているので、5回に分けちゃうとすごく濃くなってしまう。なので今回は1回だけ（お湯を）注ぐ」「25gの中細挽きの粉を入れたら、あとは300gまでお湯を一気に注ぐだけです。これは早ければ早いほどいいです」とのこと。「15秒くらいで注ぎ切る」のがコツ。

また、「お湯が落ち切るのが1分半から1分45秒くらいで終わるような挽き目にするのもポイントの一つです」と粕谷さん。「例えば、注いだお湯が2分経っても落ちていかないという時は（コーヒーの挽き方が）細かすぎるので、ちょっとだけ粗くして（挽いて）あげるとか、1分で落ち切っちゃうようだったら粗すぎるから、少し細かくしてあげる」と調整するのだという。

この一投式で作ったコーヒーは「アロマの出方が4:6メソッドと違うんです。4:6（メソッド）はもっと華やかな軽やかな香りの出方をするんですけど、これはもっと力強い」と粕谷さん。「甘さとかボリューム感がある味わいを目指す」時に「アリ」だという淹れ方だ。

味の違いを確かめるため4:6メソッドで淹れたものと飲み比べてみると、やはり「あぁ、やっぱちょっと違うんだな」とヒロミ。「アイスコーヒーだったら一投式かな。氷をこれにばーっと（入れる）。一投式を夜作って冷蔵庫に入れとくのがいいですね」と孝太郎。

粕谷さんからも「そうなんですよ。それ、理想的なんですよ」とお墨付き。アイスコーヒー好きには「絶対ドンピシャな気がしました」（孝太郎）という味になるようだ。