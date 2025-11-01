11月8日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■自作の窯で蜜ダクダクの焼き芋を作る神＆「べにはるか」を生み出した神研究者降臨！







幕張メッセで開催された『さつまいも博』で、全国各地のいもを食べ歩いているという男性にとっての神様は、焼き芋専門店「超蜜やきいもpukupuku」の須藤武士さん。

神が作る焼き芋は、中から蜜がダクダクと溢れ出てくるほどの濃密さで、まるで“蜜の魔術師”だという！

試行錯誤を重ねた究極の窯で“蜜ダクダク”の焼き芋に仕上げるための秘密とは…？

そして、今最も多く作られているさつまいも「べにはるか」を生み出した農学博士の山川理さんも登場。

それまで“ホクホク系”が主流だったさつまいもをしっとり甘い“ねっとり系”へと進化させた開発秘話と、スーパーで買ったさつまいもをより美味しく食べる保存方法を伝授！

■さらに、「さつまいも親善協会」会長の鈴木絢子さんによる、超簡単！焼きいものちょい足しアレンジレシピもご紹介！





