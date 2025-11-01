2026年大河【豊臣兄弟！】主人公・豊臣秀長（仲野太賀）をとりまく正室や側室、妾たちの顔ぶれ紹介

令和8年（2026年）NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」皆さんも楽しみにしていますか？

どうする家康（令和5・2023年）以来3年ぶりとなる戦国大河。歴史ファンにとって鉄板だからこそ、成否にプレッシャーがかかるかも知れませんが……。

今回は主人公の豊臣秀長（仲野太賀）の妻たちを紹介。ヒロインである正室・慶（吉岡里帆）ほか、大河ドラマの予習にどうぞ！

秀長の正室・慈雲院

秀長の正室・慈雲院（イメージ）

出身や家族について、詳しいことは分かっておらず、謎の多い女性です。

秀長との出会いなどについても不明。ただし嫡男の与一郎が天正10年（1582年）ごろに亡くなっており、その時点で通称を名乗っていた≒元服していた（15歳ごろ）ことから逆算して、結婚時期を永禄9〜10年（1566〜1567年）とする説もあります。

当時の結婚適齢期が15〜18歳ごろであるため、そこからさらに逆算すると、天文19年（1550）ごろの生まれだったのかも知れません。

また秀長は信長の直臣となっており、家格の釣り合いを考えると、彼女の実家も尾張または美濃の織田家直臣であった可能性が考えられます。

天正13年（1585年）に秀長が大和国を与えられたことに伴い、彼女も大和郡山城へ移り住んで来ました。

姑の大政所（仲）とは関係が良好だったようで、天正14年（1586年）から天正18年（1590年）にかけて、何度も一緒に春日大社へ参拝しています。

豊臣政権の屋台骨を支えていた秀長の正室として外交の機会もあり、徳川家康や毛利輝元といった大大名から贈り物を受け取ることもありました。

天正17年（1589年）に秀吉が諸大名の妻を人質にとった際は、彼女も上洛します。翌天正18年（1590年）に入ると秀長の病状が重篤化したので、たびたび平癒の祈祷を行ったそうです。

そして天正19年（1591年）に秀長が世を去ると、人々から大和大方（やまとのおおかた）と呼ばれ、出家した後は慈雲院と号しました。

同年2月に千利休の連座として大徳寺の僧・古渓宗陳（こけい そうちん）らが磔刑に処されかけた時は、大政所と共に秀吉へ助命嘆願を行い、執行を免じられています。

文禄4年（1595年）4月に婿の豊臣秀保が夭折すると秀長の家系は断絶。その所領は増田長盛（ました ながもり）に与えられ、慈雲院らは立ち去りました。

その後の居所については詳しく分かっていませんが、慶長10年（1605年）に彼女が大和国内に4村（中之庄村・窪之庄村・山村・高樋村）2,000石を知行しています。

元和年間（1615-1624年）にはこれら4村が天領（幕府の直轄領）となっているため、慈雲院はこれ以前に亡くなったのでしょう。

秀長の側室・光秀尼

秀長の側室・お藤（イメージ）

『奈良名所八重桜』によると、光秀尼は法華寺の比丘尼（びくに。尼僧）だったと言います。

ある時、秀長が法華寺を参拝した折に彼女を見初め、郡山城へ連れ帰りました。

一夜を共にした後に法華寺へ帰したものの、その後妊娠が発覚します。

寺にいられなくなってしまったため、母方の伯母である心慶尼（しんぎょうに）が住職を務める興福院（弘文院）へ身を寄せました。

いよいよ出産が近づくと、縁者である菊岡宗政（菊田宗政）の館へ移り、そこで女児を出産します。

娘は菊岡の頭文字をとったのか、おきく（後の大善院）と命名。事情を知った秀長に母子ともども郡山城へ迎えられました。

時に天正15〜16年（1587〜1588年）ごろ、還俗した光秀尼はお藤と改名します。

後におきくは中国の毛利秀元（ひでもと。輝元の子で元就の曾孫）と結婚するのですが、それはまた別の話し。

……と言われているものの『奈良名所八重』には疑問点もあり、彼女が出家したのは秀長の死後であるという説もあります。

天正19年（1591年）1月22日に秀長が世を去ると、お藤は再び出家し、心慶尼の元へ戻りました。

※ここで初めて出家した説もあり。

また天正20年（1592年）には秀長の側近となっていた父・伝左衛門が75歳で世を去っています。

文禄4年（1595年）4月に娘婿の豊臣秀保が世を去り、秀長の家系が断絶すると、彼女は秀吉から大和国新堂村（奈良県橿原市）200石を与えられました。

これは彼女個人に対するものではなく、興福院に対する寄進であったとも言われています。

元和6年（1620年）1月に心慶が亡くなると、光秀尼が跡を継いで興福院の院主となりました。

そして元和8年（1622年）2月8日に71歳で世を去ります。法名は藤誉光秀大姉（とうよ こうしゅうだいし）・摂取院藤誉光秀比丘尼（せっしゅいん とうよこうしゅうびくに）。興福院に祀られています。

秀長の妾？大善院母

実在した？大善院母（イメージ）

先ほど紹介した『奈良名所八重桜』の信憑性に疑いがあり、おきくの生母は光秀尼ではなく別人物では？という説もあるようです。

もし別人物の場合、公に記録が残せないような卑賤の女性であったのでしょう。

秀長が何者かに産ませた（産ませてしまった？）おきくを、光秀尼の娘として扱った可能性も考えられます。

果たして、実際のところはどうなのでしょうか。

終わりに

豊臣秀長の妻妾たち

正室：慈雲院（役名は慶）側室：光秀尼（お藤）妾？：大善院母（詳細不明）

今回は豊臣秀長の妻妾たちについて紹介してきました。果たして「豊臣兄弟！」には、側室たちは登場するのでしょうか。

また登場するなら、どんな女性として描かれ、誰がキャスティングされるのかも気になりますね！

※参考文献：

