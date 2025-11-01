両親共働きで、弁当は買うのが当たり前だった子供時代。周りの子が少しだけ羨ましかった／心曇る日は ご自愛ごはんを
憧れの仕事に就いて、忙しくも充実した日々を過ごしていた30代の女性。しかし、仕事で小さなミスをしたことがきっかけで、転がるように体調が悪化して働けなくなってしまった。
【漫画】『心曇る日は ご自愛ごはんを』を第1回から読む
病気を患い、仕事を退職。結婚して専業主婦になった女性は、社会から外れて普通の生活もままならないことから、「自分に自信が持てない」毎日を送っていた。そんな日々を変えるきっかけとなったのは、毎日の普通の料理だった。
太陽が眩しい朝、起き上がれなくても、自然とお腹は空く。雑炊、お味噌汁、目玉焼き、きんぴら…。『心曇る日は ご自愛ごはんを』は、じっくりコトコト作る、普通でささやかな料理を通じて、心と身体を労わり、本来の自分を取り戻していく、優しさに満ちた物語です。
※本作品は『心曇る日は ご自愛ごはんを』（うめやまちはる/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
■自分で作るお弁当
