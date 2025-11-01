飯島直子「野菜、ビタミン不足だと思い」具だくさん味噌汁披露「最高」「体温まりそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】女優の飯島直子が10月31日、自身のInstagramを更新。手作りの和食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50代女優「栄養たっぷり」手作り和定食
飯島は「最近、野菜、ビタミン不足だと思い具だくさんの味噌汁作りました」とつづり、調理中の写真を投稿。人参やしめじ、玉ねぎがたっぷり入った食べ応えのある味噌汁や納豆を乗せたご飯、ほうれん草のおひたしなどを並べた食卓を披露している。
この投稿に「具だくさん味噌汁と納豆は落ち着く」「栄養たっぷり」「直ちゃん定食最高」「体温まりそう」「ホッとする味」「美味しそう」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆飯島直子、手作りの味噌汁を公開
◆飯島直子の手料理に反響
