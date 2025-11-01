女優の志穂美悦子が１日、東京・葛飾柴又の特設会場で開催された「寅さんサミット２０２５」でトークショーを行った。

志穂美は映画「男はつらいよ 幸福の青い鳥」（第３７作、１９８６年）でマドンナとして出演。

マドンナ役が決まったときは「やったー！やったーって１００回ぐらいガッツポーズした。すごくうれしかった」と明かし、「（山田洋次監督が）今まで見たことない志穂美悦子を引き出そうとしてくれた」と振り返った。

車寅次郎演じる渥美清さんとの思い出については「（渥美さんは）思い出しても涙が出るぐらいいい方。マドンナで初めて来られる方にやさしくされる方なんだと思う」と話しつつ、「一緒に共演してる長渕剛さんを渥美さんが部屋に呼んで、男同士の話をコソコソクスクス話しているんですよ。いいなあって思って（笑）。渥美さんはあの方（長渕）には心許せる何かを感じたんだろうな」と自身の夫であり、本作にも出演していた長渕とのエピソードも明かした。

志穂美と長渕はドラマ「親子ゲーム」で共演し、直後に「男はつらいよ」でお互いひかれ合っていくカップルを演じた。８７年に結婚。志穂美は結婚をきっかけに一度引退するため、本作が最後の映画出演となった。志穂美は「あの方（長渕）との共演がすごい大変だった。撮影が終わってから、（長渕の）ライブに行くんですけど、そのときに『あ、この人はセンターに立つ人なんだ』って分かって、だから共演するのが大変なんだなって」と笑いながら当時を語った。

２４年にはシャンソン歌手・鬼無里（きなさ）まり名義でデビューした志穂美。イベントの最後には「愛の讃歌」を歌い、締めた。