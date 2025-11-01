ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨んだ。崖っぷちで迎えた大一番に、山本由伸投手が先発。6回1失点と好投し、マウンドを降りた。

ポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げている山本が、大一番の先発マウンドを託された。

初回先頭のスプリンガーを遊ゴロに打ち取ると、次打者ルークスの当たりは平凡な三ゴロかと思われたが、三塁手マンシーが後逸。一度は安打と発表されたが、その後に失策と訂正された。山本は続くゲレーロJr.を三ゴロ併殺打に仕留めた。

3-0で迎えた3回2死三塁からスプリンガーに適時打を許したが、6回を投げ終えて1失点。好投の中、NHKで解説を務めた田口壮氏からは気になるコメントも出た。

5回裏、バーガーをスプリットで三振に打ち取ったが、シュート気味に落ちていた。田口氏は「握力がどうか…。ちょっと気になったのは上腕筋をもむ仕草をしていて、あまり見たことがないので、若干張りがあるのかもと。スプリットが抜けたりとかは出てきていますよね」と話していた。



