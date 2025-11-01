山本由伸、観客乱入に屈さない“鋼メンタル”に相次ぐ称賛 「どんだけ鍛えられてると…」の声
ワールドシリーズ第6戦、山本の登板中にスタンドからの乱入発生
米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦を戦っている。山本由伸投手が6回のマウンドに上がる中、観客が乱入して試合が中断した。
山本が5回まで1失点と好投し、ドジャースが3-1とリードで迎えた6回1死の場面だった。マウンドの山本が後ろを振り返り、試合が中断。場内に観客が乱入し、大ブーイングが起きた。それでもすぐに試合は再開された。
この回、山本は先頭のスプリンガーを遊ゴロ、ルークスを中飛に仕留めた後、ゲレーロJr.に左翼への二塁打を許した。4番のビシェットには四球を与え、一、二塁のピンチ。ここでバーショに低めのスプリットを振らせて空振り三振。無失点で抑えた。メンタルの強さを誇示し、日本のファンからはX上に賛辞が並んだ。
「スタジアム乱入くらいで山本由伸が乱れると思うなよ。オリックスでどんだけ鍛えられてると思ってるんや」
「由伸の集中を切れさすためにブルージェイズファン乱入か？ 低俗なファンがいると選手が迷惑！」
「由伸の鋼メンタルは乱入者ごときでは崩れない」
「宝石のような山本由伸」
「乱入挟んでも崩れんかった、頼もしい」
山本はこのポストシーズン、すでに2完投するなどエースとしての働きを見せている。
（THE ANSWER編集部）