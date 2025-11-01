素材と機能美の融合。静かに映える【ポーター】の長財布が今こそ欲しい！Amazonで販売中！
しなやかな風合いのエンボス加工を施した牛革を使用し、ベーシックで実用性の高いアイテムを揃えた人気の「PORTER CURRENT(ポーター カレント)」シリーズ。牛革の表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しを施し、上品で落ち着いた雰囲気に仕上げた。非常に繊細な紋様が潰れることなく綺麗に表れ、仕上がりの美しさが際立つアイテムが揃っている。
表面には波のような型押しが施され、落ち着いた雰囲気と上品さを兼ね備えている。シンプルながらも存在感がある仕上がりとなっている。
上質な牛革を使ったボディにオリジナルのロゴプレートとジャカード織りの内装が映える。性別や年齢を問わず使いやすい仕様になっている。
ファスナー式のクロージャーを採用し、収納力も高く機能面でも優れる。カードや紙幣がスマートに収まり、日常使いに頼れる存在となっている。
国内製造による高い品質と丁寧な縫製が特徴。ギフトにも最適な上品なルックスで、使うほどに愛着が増すアイテムに仕上がっている。
