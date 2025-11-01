J1¾º³Ê¤ØÂç¤¤ÊÄË¼ê¡Ö¥¥Ä¥¤¤Ê¡Ä¡×¡¡¼é¸î¿À¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¥Õ¥¡¥óÈáÄË¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï10·î31Æü¡¢GK³Þ¸¶¹·»Ë¤¬º¸¼Ü¹ü¹üÀÞ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢10·î21Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡36ºÐ¤Î³Þ¸¶¤Ï2018Ç¯¤è¤êÂçµÜ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢22Ç¯¤ÏV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£Éüµ¢¤·¤¿23Ç¯¤è¤ê¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢ºòµ¨¤Ï²ÃÆþ¸å½é¤ÎÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢J3Í¥¾¡¤ÈJ2Éüµ¢¤Ë¹×¸¥¡£J3¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¾º³ÊÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤«¤éÁ´»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢18Æü¤ÎÆ£»ÞMYFCÀï¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È³Þ¸¶¤Ïº¸¼Ü¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á´¼£´ü´Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀè¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê²ø²æ¤ò¼£¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ÏJ1¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤À¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°J1¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎ¥Ã¦¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ÎÏÓ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¡×¡Ö½éJ1¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Á¤Î¼é¸î¿À¤òJ1¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿É¤¤¤±¤ÉËÜ¿Í¤¬1ÈÖ²ù¤·¤¤¤Ï¤º¡×¡ÖÁíÎÏÀï¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¥Ä¥¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÄË¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÄË¤¤¡Ä¡×¤È²óÉü¤ò´ê¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë