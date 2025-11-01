〈「私は細くて顔も小さいのに」「なぜ、この子が推されるんだろう」NMB48で約4年間“干された”元国民的アイドル（27）が語る、当時の複雑な心境〉から続く

元NMB48の清水里香さん（27）は、前歴にあたる“前世”を様々に持つアイドルだ。現在は、アイドル“4周目”として汗を流し、アイドルグループ「One Last Bloom」のリーダーとしてステージに立つ。

経歴をたどると、その歩みはひじょうに濃い。子役からライブアイドル、メジャーアイドルへ。卒業後、みずからグループをプロデュースしながらも道半ばであきらめかけ、再び、メンバーとして生きようと思った波乱万丈のいきさつとは。志半ばで訪れたNMB48からの卒業、そして、グループのプロデュースへと乗り出した人生の転機までを追った。（全3回の2回目／3回目に続く）



清水里香さん ©深野未季／文藝春秋

20歳で病気発覚→医者から「命はもう長くないかもしれない」と…

――約5年の活動を経て、2021年6月にNMB48を卒業しました。理由は、すい臓の病気だったそうですね。

清水里香（以下、清水） はい。20歳の頃に握手会で急に倒れて、病院で検査したら「すい臓に異常がある」と診断を受けたんです。命はもう長くないかもしれないと言われて、その場で一生ぶんは泣きました。

でも、卒業までずっとメンバーやファンのみなさんには「体調不良」とだけ伝えていました。病気発覚からグループ卒業までは入退院を繰り返して、入院中は過去に撮った写真をSNSにアップして、隠していたんです。

当時は、低血糖になりやすく、点滴の影響で顔がパンパンになっていた時期もあるから、活動がままならなくて。それでも「いつか私が亡くなったとき、笑顔を思い出してもらえるなら」と笑顔でいることを心がけてました。

――今はもう、治ったんですか？

清水 いえ、完全に治ったわけではないです。すい臓に圧迫されていた臓器が悪いままですし、毎月、病院で血液検査を受けています。でも、日常に支障はないので、アイドルの仕事を続けていても問題はないです。

「普通の女の子としての青春を味わっていなかった」NMB48卒業を決めた理由

――病気を理由に、NMB48から卒業したのは苦渋の決断だったと思います。

清水 すごく悔しかったです。真面目にアイドルをやっていたし、「このまま終わるのは嫌だ」と思いました。でも、病気が発覚してから親と将来を話し合う機会があって、母がふと「花嫁姿が見たい」と言ってくれたんです。たしかに、普通の女の子としての青春を味わっていなかったなと思って。

子役をきっかけに3歳から芸能活動を続けてきて、その世界だけで人生を終えるのも違うと思って、卒業を決めました。

――では、2021年6月15日の卒業セレモニーでは、覚悟が決まっていたんですね。

清水 はい。家族も見に来てくれたステージでは「いい形で終わりたい」という一心でした。身体はボロボロでしたけど「明日どうなるか分からないなら、今日を全力でやり切ろう」と思っていました。

アイドル活動再開後、ファンから「死ぬんじゃなかったのか」と誹謗中傷が…

――NMB48を卒業してからは、どのような生活を送っていたんでしょうか？

清水 卒業してすぐ、大阪から千葉の実家に帰りました。1ヶ月ほどは、家族と買い物をしたり、旅行したりと、アイドル時代にはできなかったことをやって。高校時代の友達と女子旅もして、プライベートを満喫していました。

――ただ、グループ卒業から約3ヶ月後には、NMB48時代の先輩だった植村梓さんがプロデュースするグループ「mignon」のメンバーとして、早くもアイドルに復帰します。

清水 梓ちゃんの事務所がバックアップしてくれる形で、私の生誕祭を開催したんです。当日は、mignonのメンバーも出演してくれて、その流れで「期間限定だけど、一緒にやらない？」と言われました。暇を持て余していたし、期間限定ならできると思って、引き受けました。

――mignonを卒業したのは、2022年4月。翌5月には、NMB48を卒業した理由がすい臓の異常だったと、Twitter（現・X）で公表しました。

清水 はっきりと理由を説明していなかったので、mignonでの活動中に「体調不良で辞めたのにまたアイドルやってるじゃん」と叩かれたんです。「死ぬんじゃなかったのか」「なかなか死なないな」とひどいコメントを浴びせてくる人もいて、私はかまわなかったんですけど、仕事で関わる人たちに迷惑がかかると思って、自分の口から言いました。

「バズれば叩かれるのは仕方ない」“恋リア”に出演し、キスシーンを披露

――コメントがひどすぎますが……。それでも、めげなかったんですね。

清水 そうですね。個人的には気にしなかったし、公表したら謝罪のメッセージがたくさん届いて、ひどいコメントをしていたアカウントを見に行ったら、つぶやきを消している人もいたんです。

たぶん、mignonでの活動中は、NMB48時代のファンの方々が極端に減った時期だったとも思います。でも、病気のことをに打ち明けたら、離れていったファンの方々も戻ってきてくれました。

――清水さんといえば、2023年に放送された恋愛リアリティショー『シャッフルアイランド』シーズン4への出演時も、叩かれていましたよね？

清水 そうですね（笑）。mignonの卒業後、タレントとしての知名度を上げるために新たな芸能事務所へ入って、スタッフさんから「恋愛リアリティショーに出演すれば知名度が上がるよ」と言われたので、出演を決めたんです。キスシーンもあったし、NMB48時代を知るファンの方からも「1話も見てない」という感想が届きました。でも、新たに私を知ってくださった方もいますし、良い経験になりました。

――めげないといいますか、逆境をチャンスに変えられる強さを持ってるのはすごいですね。

清水 自分でいうのもなんですけど、私の出演したシーズン4はメンバーが比較的大人しかったのもあって、私の切り抜き動画が抜群にバズっていたし「バズれば叩かれるのは仕方ない」と割り切っていたんです。

当時はとにかく「知名度をいかに増やせるか」を考えながら出演していて。街で声をかけられることも増えて、私のアンチだった方から「本物はかわいいね」と言われる日もありました（笑）。

「1人のメンバーに裏切られていたことが分かった」アイドルグループのプロデュースを始めたが…

――そして、恋愛リアリティショーの放送以前にアイドルグループのプロデュースも始動。2023年9月には、プロデューサーとして「Party chuuuN!」のデビューを見届けました。

清水 mignonの卒業後、アイドルはもうやらないと決めていたんですけど、グループのプロデュースには興味があったんです。でも、周囲に伝えてみたら「どうせ続かない」「すぐつぶれる」と言われて、正直、なめられていると思ったので逆に火が付きました。

48グループ出身者で、別のグループで再デビューしたり、新たにグループをプロデュースするメンバーもいたけど、長続きしないと言われていたんです。だから「私はそうじゃない」と、証明したかったのもあります。

――ただ、メンバーとプロデューサーの立場では、勝手が違うと思います。グループのデビューまでには、味わったことのない苦労もあったのではないですか？

清水 2023年1月にプロジェクトがスタートして数ヶ月は、原宿の竹下通りや渋谷の宮下パークで女の子のスカウトをしていました。3月にはオーディションも開催して、アイドル未経験の子ばかりを選んだので、最初はレッスンなどで「自分だったらこうするのに」と、ジレンマを感じることも多かったんです。

でも、素直で吸収する力の高い子たちばかりでしたし、いつからか「これはイケる」と、信じるようになりました。

――では、デビュー時点では相当な自信があったんですね。

清水 NMB48を超えられると思っていました。デビュー当時のメンバーはみんな純粋で素直で、何かをこじらせているような子もいなかったし、全員がかわいくて完璧だったんです。でも、デビューからわずか3ヶ月で、1人のメンバーに裏切られていたことが分かって……。目の前が真っ暗になりました。

