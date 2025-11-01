◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に「1番・DH」で先発出場。負ければWS連覇の夢が消滅する一戦の第4打席で、3試合ぶりの安打となる左中間フェンス直撃二塁打を放った。

初回は空振り三振に倒れるなど、ドジャース打線は3回1死まで打者7人で6三振とブルージェイズ先発ガウスマンにお手上げの状態。しかし、エドマンが二塁打で出塁すると、ロハスは三振に倒れたが、大谷が申告敬遠で2死一、二塁とつないだ。そこでこの日2番起用のスミスが左翼線へ先制の適時二塁打を放ち、打ちあぐねていたガウスマンを攻略し、ここまで無失点と好投する山本由伸に貴重な援護点をプレゼントした。さらにフリーマンが四球でつないで2死満塁とすると、不振で2番から4番に移ったベッツが左前へ2点適時打を放ち、一挙3点を奪った。

大谷はこれで今PS9個目の申告敬遠。アルバート・プホルスの8個を抜き、単独2位に浮上した。1位はバリー・ボンズの13個。

山本由伸が6回5安打1失点と好投。2点リードで迎えた8回1死走者なしで迎えた第4打席で大谷が驚がくの当たりを放った。左腕フルーハティに対し、カウント2―2から低めのスイーパーに体勢を崩され、右手1本で拾った形となったが、打球はぐんぐん伸びて左中間フェンスを直撃する二塁打となり、持ち前のパワーを見せつけた。

第4、5戦に連敗。球団史上初、MLB全体でも3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりのワールドシリーズ連覇へ、崖っ縁に立たされた。この日はPS2試合連続完投中の山本由伸が先発登板。投手陣にさらなる援護点をプレゼントしたいところだ。