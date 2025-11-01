岩田剛典 （C）ORICON NewS inc.

　ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が30日、自身のインスタグラムを更新。ベッドで布団に包まったすっぴん風の姿を公開した。

【動画】「ぐぅ、えぐい」岩田剛典のナチュラルな姿

　岩田は、笑った悪魔の絵文字とともに動画を投稿。寝起きかのような無造作な髪と、素顔に近いナチュラルな雰囲気が漂う姿から、音楽に合わせて“ステージ上”での姿に切り替わる、“オン・オフ”を披露している。

　自然体のルックスからモノトーンの衣装に着替え、カラコン、ハイトーンヘアが魅力的な、プロの顔つきが感じられる貴重な姿を見せた。

　プライベートの素顔が垣間見えるショットに、ファンからは「ちょっ。寝起きからのそれはあかん」「めちゃめちゃ、かっこいい」「ちょっとちょっと　思わず声出たじゃん〜 セクシーすぎる　こんな寝起き顔みたら死ぬ〜」「ぐぅ、えぐい　カッコ良すぎる」などのコメントが集まっている。