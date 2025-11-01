Á´¹ñ³ØÀ¸ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¡¡º®ÀïÉ¬»ê¤Î¸Ä¿ÍÀï¡¢³ØÀ¸²£¹Ë¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©ÃÄÂÎÀï¤ÏÆüÂÎÂç¤¬Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«
¡¡Âè103²óÁ´¹ñ³ØÀ¸ÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬1Æü¡¢Âçºå¡¦ºæ»ÔÂçÉÍ¸ø±àÁêËÐ¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é35¹»¤¬»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸ÁêËÐºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡£¤¤ç¤¦1Æü¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤ÈC¥¯¥é¥¹ÃÄÂÎÀï¡¢¤¢¤¹2Æü¤ËB¥¯¥é¥¹¤ÈA¥¯¥é¥¹¤ÎÃÄÂÎÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸²£¹Ë¤Î¾Î¹æ¤ò·ü¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¸Ä¿ÍÀï¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ëº®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ£¿ô³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï3¿Í¡£ÌÚ²¼Í¥´õ¡ÊÅìÇÀÂç4Ç¯¡Ë¤¬Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±§ÏÂÅçÂç²ñ¤ÈÁ´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌ135¥¥í°Ê¾åµé¤ÈÁ´¹ñÂç³Ø¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³´¢Ã«Âç²ñ¤Î3´§¡¢¼ÄÐÒËá¡Ê¶âÂô³Ø±¡Âç3Ç¯¡Ë¤¬Á´¹ñÂç³ØÁªÈ´±§º´Âç²ñ¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¶âÂôÂç²ñ¤Î2´§¡¢¿ùËÜ¹°¼ù¡ÊÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë¤¬Á´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌÌµº¹ÊÌµé¤È¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤¿³ØÀ¸¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢À¾½ÐÂçµ£¡ÊÆüÂç¡Ë¤¬1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¾åµ¤Î3¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌÂç²ñ°Ê³°¤ÎÁ´Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤ËÆþ¤ëÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤âÃæÂ¼ÂÙµ±¡Ê¸½²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë1Ç¯À¸³ØÀ¸²£¹Ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¡¢Á´¹ñÂç³ØÁªÈ´½½ÏÂÅÄÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¥Ð¥ä¥ë¥Ü¥ë¥É¡ÊÆüÂÎÂç2Ç¯¡Ë¡¢º£µ¨Á°È¾¤Ï·ç¾ì¤¬Â³¤7·î¤«¤éÀïÀþÉüµ¢¤·¤¿¥ê¡¦¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÆüÂÎÂç4Ç¯¡Ë¤é¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÂç¿¹¹¯¹°¡Ê¶âÂô³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¡£5·î¤Î±§º´Âç²ñ¤Çº¸¸ª¤òÉé½ý¤·¤Æ°ÊÍèÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤ê¡¢²óÉü¶ñ¹ç¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃæÂ¼ÂÙµ±¤äÁðÌîÄ¾ºÈ¡Ê¸½ËëÆâ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥«¥ìÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤ª¤é¤º¡¢¼ÂÎÏ¤¬Ê¬»¶¤·¤¿·²Íº³äµò¤Î°õ¾Ý¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡A¥¯¥é¥¹ÃÄÂÎÀï¤âº®ÀïÌÏÍÍ¡£º£µ¨¹Ô¤ï¤ì¤¿5¿ÍÀ©¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ4Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢±§ÏÂÅçÂç²ñ¤ÇÅìÍÎÂç¡¢±§º´Âç²ñ¤ÇÆüÂç¡¢¶âÂôÂç²ñ¤ÇÆüÂÎÂç¡¢½½ÏÂÅÄÂç²ñ¤ÇÃæÂç¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢±§º´Âç²ñ¤ÎÂ¾¤ËÅìÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢¤È3¿ÍÀ©¤ÎÁªÈ´Âç²ñ2¤Ä¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÂç¤¬¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÍ¥°Ì¡£À¾½ÐÂçµ£¡¢»Åçµ±¡¢¥à¥ó¥Õ¥Ó¥ë¥°¡¼¥ó¤Î1Ç¯À¸¥È¥ê¥ª¤ä¡¢º£µ¨¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼Æþ¤ê¤·¤¿°Ë²ì¿µÇ·½õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤â´Þ¤á¤¿¿·ÀïÎÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÆüÂÎÂç¤Ïº£µ¨¡¢¶âÂôÂç²ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ9¿ÍÀ©¤ÎÅìÆüËÜ³ØÀ¸¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âÍ¥¾¡¡£¼ç¾¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤Î´°Á´Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Èº£Âç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥ë¥²¥ë¥Ð¥È¡Ê2Ç¯¡Ë¤È¥Ð¥ä¥ë¥Ü¥ë¥É¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¸òÂåÁª¼ê¡¢¿ùËÜ¹°¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÍ½È÷ÅÐÏ¿¤ÇÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤Ãæ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤ò¤É¤³¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£°ìºòÇ¯Í¥¾¡¤Î¶áÂç¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¤Ê¤·¡£¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µÂçºå³«ºÅ¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤ÏÄ¾¶á7Âç²ñÃæ5Âç²ñ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤êº£Ç¯¤âÃÏ¸µ¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æº£Ç¯¤âA¥¯¥é¥¹·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï»î¹ç¤´¤È¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼ÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥À¡¼À©¡×¤òºÎÍÑ¡£¸òÂåÁª¼ê¤â´Þ¤á¤ÆÃ¯¤ò¤É¤³¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢»Ø´ø´±¤ÎºÓÇÛ¤â¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢³«²ñ¼°¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿C¥¯¥é¥¹ÃÄÂÎÀï¤Ï·ÄÂç¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£·ÄÂç¤ÏºòÇ¯B¥¯¥é¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤ËC¥¯¥é¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£C¥¯¥é¥¹¾å°Ì4¹»¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëB¥¯¥é¥¹ÃÄÂÎÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£