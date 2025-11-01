“トランジスタグラマー”さくらもも、“裸×サロペット”の衝撃カット
Toi Toi Toiのさくらももが、10月27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】“裸×サロペット”の衝撃カットを披露したさくらもも
格闘家・朝倉未来が発起人となり、ABEMA×ASOBISYSTEMが手がけるアイドルオーディション番組「Dark Idol」から誕生したグループ・Toi Toi Toiのメンバーであるさくら。身長153センチながら、存在感のあるバストを武器にグラビアシーンでも活躍中。
今回も胸元あらわなセクシーカットはもちろん、“裸×サロペット”の衝撃カットも。圧巻の“トランジスタグラマー”を存分に見せている。
そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアに豊島心桜、星名美津紀、姫野ひなの、青井春、蒔埜ひな、平嶋夏海、木部桃花が登場する。
