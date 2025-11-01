北斗晶、80歳迎えた母と“顔出し”記念ショット 家族4世代そろってお祝い「孫にひ孫にも囲まれて幸せだね〜」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。母の80歳の誕生日を家族で祝ったことを報告し、温かい家族ショットを公開した。
【写真】80歳迎えた母をお祝いし、北斗晶が公開した両親との“顔出し”ショット
北斗は「今日は…私の母の80歳の誕生日です」と報告し、「元気に今でも、毎日畑仕事をしてる。私の両親は本当に休む事を知らない働き者!!」と母を紹介。父と夫・佐々木健介（59）との家族4ショットを披露した。
さらに「健之介ファミリーも皆んなでお祝いに来てくれました」と息子・佐々木健之介（26）夫妻も駆けつけたことを明かし、「孫にひ孫にも囲まれて幸せだね〜」とうれしそうにつづった。
ほかにも、バースデーケーキと「娘一同より」と記されたフラワーアレジメントを前にほほ笑む両親の2ショットや、「ひいばあちゃんもだけど…私もばあちゃん すーちゃん！いい子いい子」と孫を抱いて笑顔を見せる北斗の姿も添えられている。
北斗は「多分、お母ちゃんも娘がばーちゃんになって孫と遊んでる姿を見るのが何よりも幸せかもね！」とつづり、「お母ちゃん〜お誕生日おめでとう これからも、元気でいてね〜」と祝福した。
