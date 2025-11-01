元NMB48の清水里香さん（27）は、前歴にあたる“前世”を様々に持つアイドルだ。現在は、アイドル“4周目”として汗を流し、アイドルグループ「One Last Bloom」のリーダーとしてステージに立つ。

経歴をたどると、その歩みはひじょうに濃い。子役からライブアイドル、メジャーアイドルへ。卒業後、みずからグループをプロデュースしながらも道半ばであきらめかけ、再び、メンバーとして生きようと思った波乱万丈のいきさつとは。アイドルに憧れた幼少期から、葛藤も抱えたNMB48時代に迫った。（全3回の1回目／2回目に続く）



清水里香さん ©深野未季／文藝春秋

「AKB48さんが大好き」歌って踊るアイドルに憧れた幼少期

――さかのぼること24年前、3歳からアイドルに憧れていたそうですね。

清水里香（以下、清水） 幼稚園では、七夕のたんざくに「アイドルになりたい」と書いていました。でも「なりたい」ではなく、ずっと「なれる」と考えて生きてきたんです。家では、可愛い衣装を着て、歌って踊っているアイドルの姿を夢中で見ていました。

――それほどの熱意があると、自分でも歌ったり踊ったりしたくなるのでは？

清水 人前に立つのは好きでした。だから、浮いていたと思います（笑）。小学校の掃除の時間には、ほうきをマイク代わりにして、AKB48さんの『ヘビーローテーション』を本気で踊っていました。

――憧れのアイドルも、AKB48だったんですか？

清水 はい。誕生日やクリスマスのプレゼントでは、AKB48さんのCDやポスター、メンバーの写真集をねだっていました。家族もAKB48さんが大好きで、将来は「アイドルになればいいじゃん」と後押ししてくれたんです。私が「やりたい！」と言ったことへの反対もなくて、習いごとも自由にやらせてもらいました。

――習いごとは何をやっていたんですか？

清水 小学校ではクラシックバレエ、新体操、ピアノ、学習塾に通っていました。放課後は親が学校へ車で迎えに来てくれて、習いごとまで送ってくれたんです。終わってからは1人で帰り、夜は自分の部屋でAKB48さんのミュージックビデオを見る毎日でした。

――だいぶ忙しそうですが、友だちと遊ぶ時間はあったんですか？

清水 なかったですね。友だちがいなかったわけではなく、仲のいい友だちもいたんです。でも、鬼ごっこのような遊びにはハマらなくて、アイドルにふれている時間の方が好きでした。

お休みの日もAKB48さんが好きな父と一緒に過ごすことが多かったです。私の好きな板野友美さんのグッズを買うために、地元の千葉県から秋葉原のAKB48劇場へ出かけて、帰りは浅草で洋服を買ってもらう日もありました。

「娘さんもいかがですか？」3歳で芸能界入りした“きっかけ”

――アイドルになる前に、芸能活動の経験はあったんですか？

清水 はい。実は、子役の経験もあるんです。元々、兄が芸能事務所からスカウトされて、入所の話し合いをする日に母が私を連れて行ったら、目に留めてくれた事務所の方から「娘さんもいかがですか？」と言われて、3歳で芸能界に入りました。子役時代は、おむつのCMや再現ドラマに出演していたこともあるんです。

でも、そんな機会は少なくて、歌やダンスのレッスンを受けながら、オーディションを受けては落ちての繰り返しでした。だから、中学時代に「やっぱり女優さんは違うかもしれない。私はAKB48になりたい」と母に相談して、事務所の方にも相談したら「ここでは叶えられないと思う」と言われたので、退所しました。

――NMB48以前には、「FUJIYAMA Cover Girls」というグループでアイドル活動の経験もあったそうですね。

清水 子役で入った事務所を退所したあと、たまたま見つけたオーディションを受けたんです。中学3年生から高校2年生にかけて、東京を中心に活動していました。

ステージで歌って踊り、パフォーマンス後にはお客さんとチェキを撮るようないわゆる地下アイドルで。憧れのアイドルになれたはずなのに「想像していたものではなかった」と、当時は思っていました。

私がいた当時の「FUJIYAMA Cover Girls」は、メンバーが11人いたんです。でも、小さなライブハウスでお客さんはメンバーの人数より少なく、5人しか集まらない日もありました。

それでも「いつか報われる」と思っていたんですけど、与えられたステージをこなすうちに、だんだん「AKB48さんのような活動ができるわけじゃない」と気がついたんです。迷いもあった中でちょうど、高校2年生で進路を考えはじめた時期に「現体制終了」と運営側から告げられて、一緒にやってきた11人のメンバー全員で辞めました。

「母の帰りを待つあいだに本屋に寄ったんです」NMB48のオーディションに応募した経緯

――そして、高校3年生の春。2016年4月に17歳でNMB48の5期生として加入しました。数ある48グループの中で、なぜ、NMB48のオーディションを受けたんでしょう？

清水 NMB48の1期生だった山本彩さん以外に、推しメンがいなかったので。でも、元からメンバーになりたいと強く思っていたわけではなかったんです。オーディションを受けるきっかけは、本当にたまたまでした。

家の鍵を忘れてしまい、母の帰りを待つあいだに本屋に寄ったんです。大好きな橋本環奈ちゃんが表紙の雑誌を読んでいたら、NMB48の5期生オーディションの情報が載っていて、その場ですぐに母へ電話をかけて「受けていい？」と聞いたら「いいよ」と言ってくれました。

でも、その情報を見つけたのが締め切り当日だったんです。すでに夕方だったので「23時59分」の締め切りに間に合わせるため、急いで写真を撮り、アピールポイントなどもまとめて、メールで送ってみたら書類審査に受かっちゃいました。

「涙を止められなくなってしまって」オーディション中に号泣してしまったワケ

――NMB48のオーディションでは、どのような審査があったんですか？

清水 1次が書類審査で、2次からは大阪での審査がありました。2次は面接で、号泣しながらしゃべったのはめっちゃ覚えています（笑）。

5人で呼ばれて1人ずつ話す流れで、私の順番は最後でした。他のみんなが夢を語っているのを聞いていたら「自分と同じだ」と思って、涙を止められなくなってしまって。正直「落ちた」と思ったので、面接後は「もう来られないかもしれない」と母と話しながら大阪観光をして帰ったんですけど、1週間後に「通過」の連絡が来て「これはもう泣いてはいられない」と覚悟を決めました。

――むしろ、涙するほどの思いが伝わったのかもしれませんね。

清水 グループへの加入後、面接の現場にいた金子支配人（NMB48劇場の初代支配人・金子剛氏）が「泣いていたのが印象に残ったので、通過させた」と言っていたと聞きました。その後は、3次が歌とダンスの審査で、最終審査では、残った20人での合宿がありました。

――面接から3次、最終審査へと進んで見事に合格。NMB48の5期生として、大阪での生活がはじまるんですね。

清水 高校時代は千葉県から通って、NMB48の活動に参加していました。行き帰りの新幹線で学校の課題をこなし、グループの振り付けを覚えて、高校の体育祭が終わってから、NMB48の劇場公演に直行した日もあります。芸能活動も許される学校でしたけど「テスト前の1週間は必ず来るように」と言われていたので、その期間だけは毎日登校して、大変だったけど何とかなりました。

「グループでは同期との優劣が明らかになってきた」

――さすがに、部活はやっていなかったですよね？

清水 いえ、ダンス部と応援団に入っていました（笑）。他の部員に迷惑かけないように1人で黙々と朝練をやって、ダンス部のステージではいいポジションをいただいていたので「絶対に失敗できない！」と思っていたし、周りの子に迷惑をかけないために本気で取り組んでいたんです。

NMB48への加入後、文化祭には参加できなかったんですけど、ダンス部や応援団が活躍する体育祭は、無理にでもスケジュールを調整して参加しました。

――高校卒業後は、NMB48の活動へ専念するようになります。

清水 高校生活との両立がなくなり、地元に帰らなくなったので時間の余裕はできました。でも、グループでは同期との優劣が明らかになってきたんです。高校時代はかけ持ちしている自分が「偉い」と胸を張ることができたけど、グループに専念するようになってからは、誰がメンバーとして推されているのかが見えてきて、何を頑張ればよいのか、分からなくなりました。

「なぜ、この子が推されているんだろう」NMB48時代の複雑な心境

――職業「アイドル」としての苦悩といいますか。

清水 3歳から芸能界にいたので変なプロ意識やこだわりがあって、人からの注意も受け入れていなかったんです。歌やダンスを「誰よりも完璧に」と張り切っていたけど、求められていたのはそういうことではなかったんだと思います。

心では「自分の方が上手なのに、なぜ、この子が推されているんだろう」と思いながら、メンバーが振り付けを間違っていたら指摘してみたり、今となっては、大人げなかったです。あと、家庭環境も少なからず、影響していたと思います。

――どんな家庭環境だったんでしょう？

清水 はい。幼い頃から親に体型を厳しく管理されていて、太らないように食事制限を設けられていたし、中学時代には背を伸ばすためのサプリメントも飲んでいたんです。カロリーの高い食べものは絶対NGで、マクドナルドを食べた記憶なんて一度くらい。

だから、同期が何も気にせずマクドナルドを食べているのを見て「自分はそうじゃなかったのに……」とうらやんだ日もあるほどでした。

でも、「私は歌やダンスが上手、体型も細いし顔も小さい」という自己評価を鼻にかけて、悔しがっていただけなんです。悔しさをバネにして頑張ればいいのに、あからさまに態度に出していたら「そりゃ干されるよね」と今なら分かります。

先輩から「ブスッとしていたらよくない」と言われて…

――大人数グループならではの心情でもありますが、乗り越えられた時期もあったんですか？

清水 加入して4年ほどは、トゲトゲしていたんです。でも、仲よくなった先輩から「ブスッとしていたらよくない」と教わって、世界が変わりました。

その先輩はいつも明るくて、ずっと笑顔でメンバーやスタッフさんからも人気だったんです。マイナスな部分を出さないし、私のことも褒めてくれて。「せっかくアイドルになれたんだから、楽しんだもん勝ちだよ。なれない子もいっぱいいるんだから」と言われたときも、納得しました。

気持ちが吹っ切れてから「笑顔で愛想よく」を実践するようになったら、握手会にファンの方が集まるようになって、話したことのなかったスタッフさんも「楽しそうだよね」と声をかけてくれるようになったんです。

活動の幅も広がって「東京ガールズコレクション」への出演が決まったり、YouTubeチャンネル「りかてぃーびー」を立ち上げられたり、スタッフさんが「りかてぃが上に行くには」と考えてくださるようになりました。

――ちなみに、清水さんの道を切り開いてくれた先輩は誰だったんですか？

清水 （植村）梓ちゃんです。今も交流があって、NMB48時代に救われたと伝えても「そんなこと言ったっけ？」と返してくるし、本人は覚えていないみたいですけど（笑）。でも、飾らずにさりげなく言ってくれたから、私も素直に受け入れられたんだと思います。

撮影＝深野未季／文藝春秋

〈20歳で“病気”発覚→NMB48卒業→ファンから「死ぬんじゃなかったのか」と誹謗中傷が…元国民的アイドル（27）が語る、それでもアイドル活動を再開したワケ〉へ続く

（カネコシュウヘイ）