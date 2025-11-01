アレン様が「我慢して死んでいくのは絶対ヤダ。だから食う。食うし買う」と人生観を告白。これまでに蓄積された“富の象徴”を披露した。

10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは佐田真由美。

今回密着するのはSNS総フォロワー数100万人の大物マダムタレント・アレン様。アレン様はカロリーを気にせず何年間も爆食いしているそうで、浅草にあるお気に入りのお店「Frites Bruges」ではフリッツ（太めのフライドポテト）をバクバク。「これが大好き。1番大きなのを4個とか食べる」「本ッ当においしい！」と幸せそうな笑顔を見せた。

時には1人で4人前のもんじゃを食べ尽くすことも。「食べ続けたらこうなってきた」とふくよかなウエストを見せ、「『太った』とか悩む人いるでしょ？もう割り切るの。“富の象徴”よ！」と誇らしげに語った。

アレン様は「我慢して死んでいくのは絶対ヤダ。だから食う。食うし買う。旅行も行く」と信条を告白。「これ（取材）が終わったら静岡に行く。だからチャッチャと終わらせて！」と取材スタッフにアレン節を炸裂させ、MEGUMIは「すごいバイタリティなんだ〜！」と感心した。