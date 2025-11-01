FANTASTICS木村慧人＆中島颯太、最年少コンビ“けとそた”が仲良しすぎる コラボイベントで軽妙掛け合い
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの木村慧人と中島颯太が1日、都内で『木村慧人1st写真集Palette』×『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。”COMPLETE BOOK』2誌コラボイベントを開催した。
【全身ショット】かっこかわいいコーデが印象的…FANTASTICS・木村慧人と中島颯太の密着ショット
ファンからは“けとそた”の相性で親しまれている2人。同イベントは、木村の1st写真集と中島の連載をまとめた書籍が、主婦と生活社より刊行されたことを記念して行われた。
イベント前に行われた取材会では、普段の2人の関係性について質問が。木村は「普段からくだらないようなことを話しますし、ボケ合ったり、ツッコみ合ったりしています」とにっこり。中島も「（木村が）本当にずっとボケてますね。会っていてもそうですし、連絡を取り合いながらでもボケる。サウナでもボケるし（笑）」と明かす。
「僕がボケ担当」という木村に対して、中島は「やっと面白くなってきたなと（笑）。デビュー当初は面白くなかったなと思います。すごい成長ぶりで、驚かされます（笑）」とぶっちゃける。木村も「おい！（笑）」とすぐさま反応し、軽妙な掛け合いを見せていた。
サウナや散歩、コーヒーなど、好きなものが似ているという2人。中島は「どこに行っても気が合う。考えなくて一緒にいられる。家族みたいなもの」と2人の関係性を語っていた。
