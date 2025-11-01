【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは１０月３１日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第６戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）と対戦した。

山本が先発し、６回５安打１失点で降板。大谷は１番指名打者で出場した。

試合開始直前の選手紹介でドジャースの山本に対し、ブルージェイズファンからひときわ大きなブーイングが飛んだ。ポストシーズンで２試合連続の完投勝利を挙げている右腕は相手には強敵であり、ドジャースにとっては最も信頼できる先発投手だ。

立ち上がりから直球、スプリット、カーブなど、どの球種の制球も抜群だった。「いつも通りのプレーをしたい」と平常心で臨むことを強調していた通り、気持ちをあまり表情に出すことなく、淡々と投げ続けた。

王手をかけられる中、ロバーツ監督は試合前、「集中力と競争心のレベルが違う。彼は今の野球界で数少ない偉大な投手の一人だ」と山本を評した。加入２年目。３月１８日の東京ドームでの開幕戦から先発ローテーションを守り、ポストシーズンでも期待に応える投球を続けてきた。山本の力投は敵味方を問わず、多くのファンの記憶に刻まれたはずだ。（帯津智昭）

大谷、またも勝負避けられる

大谷がまたも勝負を避けられた。三回、二死二塁で迎えた第２打席に申告敬遠。その後、スミスとベッツに適時打が飛び出し、ドジャースはこの回３点を先制した。大谷は、このＷＳの第３戦で４打席連続の申告敬遠があった。出場するだけで相手に脅威を与えており、バットを振らなくても大きな存在感を示している。