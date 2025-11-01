“俺たちのタカキ”がやってくれた！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第2試合に出場したセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が南2局に役満・四暗刻を成就。チームとしては2019-20シーズンの魚谷侑未（連盟）以来、実に6シーズンぶりとなる快挙に、ファンは「マッスル！」「これはヘラクレス」と歓喜した。

【映像】タカキがやった！浅井堂岐の覚悟が生んだ役満・四暗刻の瞬間

狙って仕留めた役満だ。南2局、浅井は9800点持ちのラス目だった。配牌では面子もなく、第1ツモで対子が3組。面子手にしても対子手にしても、かなり時間がかかりそうな手材料だった。しかし5巡目、4索を暗刻にしたところから浅井に密かな野望が芽生える。続く6巡目、7筒も暗刻にしたことで、急激に役満・四暗刻への道が開けた。

するとここで浅井の決意が見られる。対子で持っていた二万が立て続けに切られたところ、ポンすれば対々和・三暗刻のテンパイだったところ、これを2枚ともスルー。あくまでMAX打点を狙うと方針を定めた。すると11巡目、九万を暗刻にしてツモリ四暗刻のテンパイに。思わず解説の土田浩翔（最高位戦）も「かっこいい！堂岐！」と称えた。

当然、二万は山になく、アガれるには2索だけ。それでもしっかり山に2枚残りと、役満成就の可能性は十分だ。ファンからも「いけるぞ」「かっこいいわ！」「きた！」とハイテンションなコメントが飛び交うと14巡目、ライバルの鳴きによってツモ番がズレてきた2索が浅井のもとに到来。大きく振りかぶるようにして「ツモ！」と発声、役満・四暗刻を成就させた。

昨シーズンは優勝するも、今年は開幕から低迷するチームを活気づける一撃。浅井自身も調子が上がらず、むしろ昨シーズンは役満放銃から低迷したことも考えれば、何か大きなきっかけになるかもしれないアガリだ。土田も解説ながら思わず放送席で拍手すると、ファンは「マッスル！」「これはヘラクレス」「これだからタカキファンはやめられん」と大興奮だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

