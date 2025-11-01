「圧倒的ではないものの…」山本由伸、負けられない一戦で6回まで1失点 突然のファン乱入も動じず
山本由伸が6回1失点の快投を見せた(C)Getty Images
ドジャースの山本由伸が現地時間10月31日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。ブルージェイズに王手をかけられた負けられない一戦で、6回まで1失点の快投を見せた。
初回、ブルージェイズファンの大声援がこだまする中、一死一塁と走者を背負ったが、ウラジーミル・ゲレーロJr.をカーブで三ゴロ併殺に切って取った。2回は三者凡退に抑えている。
打線が3回、大谷翔平が申告敬遠で歩かされて二死一、二塁となり、ウィル・スミスの左翼への適時二塁打で先制点が入った。
さらに二死満塁で打撃不調だったムーキー・ベッツがフォーシームを捉えて左前へ運び、3−0と山本に大きな援護点が入った。
山本はその直後の3回、先頭のアディソン・バーガーに二塁打を浴びたが、アーニー・クレメントを外角のスプリットで空振り三振。二死三塁となり、ジョージ・スプリンガーに中前適時打を浴びて1点を返された。
4回はゲレーロJr.をスプリットで見逃し三振。ボー・ビシェットの左前打で一死一塁となったが、ドールトン・バーショを二ゴロ併殺に打ち取り無失点に抑えた。
米紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は自身のXで「ヤマモトは第2戦ほど圧倒的ではないものの、58球で4イニングを投げ終えた」と綴った。
勝ち投手の権利がかかった5回は先頭のアレハンドロ・カークをスプリットで空振り三振、バーガーを外角低めフォーシームで見逃し三振に仕留めるなど、この回も無失点。
6回は一死からグラウンドにファンが乱入するという出来事もあった。ネーサン・ルークスを中飛に打ち取り二死となり、ゲレーロJr.に左越えの二塁打を浴びた。
二死二塁でビシェットと対戦し、フルカウントからこの試合初めて四球を許して二死一、二塁となったが、バーショをスプリットで空振り三振。アクシデントにも動じず、うなずきながらマウンドを降りていった。
